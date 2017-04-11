В канун Великой Среды Святейший Патриарх Кирилл принял участие в вечернем богослужении в Борисоглебском Аносине ставропигиальном монастыре

Вечером 11 апреля, в канун среды Страстной седмицы, Святейший Патриарх Кирилл посетил Борисоглебский Аносин ставропигиальный женский монастырь в Истринском районе Московской области.

Вечером 11 апреля 2017 года, в канун среды Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Борисоглебский Аносин ставропигиальный женский монастырь в Истринском районе Московской области.

В Троицком соборе обители Предстоятель Русской Православной Церкви принял участие в вечернем богослужении в канун Великой среды. На великом повечерии Святейший Патриарх Кирилл читал канон Триоди, а на утрене — Евангелие.

Тропарь «Се Жених» и светилен «Чертог Твой» исполнили протодиакон Константин Барган, иеродиакон Афанасий (Гелич) и иеродиакон Андрей (Данилов).

В числе молившихся за богослужением были настоятельница монастыря игумения Мария (Солодовникова), руководитель администрации городского округа Истра А.Г. Дунаев, глава городского округа Истра А.Г. Скворцов, глава сельского поселения Обушковское Н.В. Михарева, насельницы обители, воспитанницы монастырского приюта для девочек, паломники.

Богослужебные песнопения исполнил хор сестер Борисоглебского Аносина монастыря под управлением инокини Нонны (Пушкиной).

По окончании череды богослужений матушка Мария приветствовала Святейшего Владыку и преподнесла в дар Его Святейшеству икону с изображениями новомучеников, чьи жития связаны с Аносиной обителью ― преподобномученицы Дарии (Зайцевой), священномученика Серафима (Звездинского), преподобномученика Евфросина (Антонова), преподобномученицы Татианы (Фомичевой), сосуд для омовения рук, созданный прихожанами монастыря, и книгу клирика обители иерея Георгия Кириндаса «Аносинские беседы».

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом.

В дар обители Святейший Патриарх Кирилл передал образ Спасителя, каждой насельнице ― подарочное издание правила ко Святому Причащению.

Завтра, 12 апреля, в Великую Среду, Святейший Патриарх Кирилл совершит Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси