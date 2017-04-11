В Великий Вторник Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Новоспасском ставропигиальном монастыре
- 11 апреля
- 18:25
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла А.И. Бибилову с избранием на пост Президента Республики Южная Осетия
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил А.И. Бибилова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия.
Избранному Президенту Республики Южная Осетия А.И. Бибилову
Уважаемый Анатолий Ильич!
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Южная Осетия.
Своей прежней деятельностью Вы снискали признание народа, доверившего Вам ныне руководство страной. Жители Южной Осетии связывают с Вами надежды на мирную жизнь, социальное и экономическое развитие, сохранение национальных традиций и культурного наследия.
Полагаю, что в предстоящих трудах Вы с должным вниманием будете относиться к духовным нуждам своих соотечественников.
Желаю Вам доброго здравия, помощи Божией и многих успехов в ответственном служении на Президентском посту, а всему народу Южной Осетии — мира и благополучия.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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