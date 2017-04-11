Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла А.И. Бибилову с избранием на пост Президента Республики Южная Осетия

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил А.И. Бибилова с избранием на пост Президента Республики Южная Осетия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил А.И. Бибилова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия.

Избранному Президенту Республики Южная Осетия А.И. Бибилову

Уважаемый Анатолий Ильич!

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Южная Осетия.

Своей прежней деятельностью Вы снискали признание народа, доверившего Вам ныне руководство страной. Жители Южной Осетии связывают с Вами надежды на мирную жизнь, социальное и экономическое развитие, сохранение национальных традиций и культурного наследия.

Полагаю, что в предстоящих трудах Вы с должным вниманием будете относиться к духовным нуждам своих соотечественников.

Желаю Вам доброго здравия, помощи Божией и многих успехов в ответственном служении на Президентском посту, а всему народу Южной Осетии — мира и благополучия.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ