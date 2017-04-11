В Великий Вторник Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Новоспасском ставропигиальном монастыре

11 апреля, во вторник Страстной седмицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в соборе Покрова Божией Матери Новоспасского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.

11 апреля 2017 года, во вторник Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в соборе Покрова Божией Матери Новоспасского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; епископ Воскресенский Савва, наместник Новоспасского монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; насельники Новоспасского монастыря в священном сане и духовенство Москвы.

Богослужебные песнопения исполнил хор Новоспасского монастыря (регент С.Б. Попов).

На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла за усердное служение Святой Церкви ряд клириков храмов Московской городской епархии, Патриарших подворий, ставропигиальных приходов и монастырей к празднику Святой Пасхи были удостоены права ношения наперсного креста:

иерей Алексий Алексеев, клирик Высоко-Петровского мужского монастыря г. Москвы;

иерей Димитрий Бобков, клирик храмов Николо-Перервинского монастыря г. Москвы;

иерей Алексий Буров, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове г. Москвы;

иерей Валерий Васильев, клирик храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Кокошкине г. Москвы;

иерей Игорь Веприс, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы Московской духовной академии;

иерей Михаил Володин, клирик храма прп. Серафима Саровского, Патриаршего подворья в Кунцеве г. Москвы;

иерей Сергий Воскресенский, клирик храма свт. Тихона, Патриарха Всероссийского, в Московском г. Москвы;

иерей Роман Граничников, настоятель храма прп. Евфросинии Полоцкой, Патриаршего подворья в Кунцеве г. Москвы;

иерей Дионисий Гудзь, клирик храма блгв. царевича Димитрия при б. Голицынской, ныне 1-й Градской больнице г. Москвы;

иерей Алексий Дробышев, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Десне г. Москвы;

иерей Сергий Дудин, настоятель домового храма св. равноап. кн. Ольги при Паломническом центре Московского Патриархата г. Москвы;

иерей Иоанн Захаров, клирик храма блгв. царевича Димитрия при б. Голицынской, ныне 1-й Градской больнице г. Москвы;

иерей Антоний Игнатьев, клирик храма свт. Николая Мирликийского у Соломенной сторожки г. Москвы;

иеромонах Иоанн (Копейкин), клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке г. Москвы;

иерей Алексий Карпунин, клирик храма мчч. Флора и Лавра на Зацепе г. Москвы;

иерей Вадим Королев, настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Марьине г. Москвы;

иерей Илия Косых, клирик храма Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади г. Москвы;

иерей Алексий Котельников, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы Московской духовной академии;

иерей Кирилл Краев, настоятель храма св. блгв. кн. Андрея Боголюбского на Волжском г. Москвы;

иерей Константин Кувшинников, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках г. Москвы;

иерей Димитрий Кузьмин, настоятель храма сщмчч. Власия и Харалампия в Братееве г. Москвы;

иерей Вадим Купцов, клирик храма Живоначальной Троицы в Троицке г. Москвы;

иеромонах Лаврентий (Полешкевич), насельник Высоко-Петровского мужского монастыря г. Москвы;

иерей Евгений Лебедев, настоятель храма сщмч. Вениамина, митрополита Петроградского, в Зюзине г. Москвы;

иеромонах Никандр (Стогний), насельник Высоко-Петровского мужского монастыря г. Москвы;

иерей Димитрий Николаев, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке г. Москвы;

иерей Андрей Нырков, клирик храма прп. Марона Пустынника Сирийского в Старых Панех г. Москвы;

иерей Александр Овчинников, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы Московской духовной академии;

иеромонах Павел (Мялюк), насельник Донского мужского монастыря г. Москвы;

иеромонах Парфений (Леонов), насельник Высоко-Петровского мужского монастыря г. Москвы;

иерей Андрей Пирог, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино г. Москвы;

иерей Михаил Плотников, клирик храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове г. Москвы;

иерей Иоанн Попадинец, настоятель храма ап. Фомы на Кантемировской г. Москвы;

иерей Димитрий Привезенцев, клирик храма иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской Слободе г. Москвы;

иерей Николай Самодумский, клирик храма Живоначальной Троицы в Карачарове г. Москвы;

иеромонах Силуан (Никитин), насельник Сретенского мужского монастыря г. Москвы;

иерей Сергий Сиротин, клирик храма св. прав. Иоанна Кронштадтского в Жулебине г. Москвы;

иерей Александр Сон, клирик Заиконоспасского мужского монастыря г. Москвы;

иерей Александр Стародубцев, клирик храма прп. Серафима Саровского при Выставочном центре «Экспоцентр» г. Москвы;

иерей Илия Степанов, клирик Зачатьевского женского монастыря г. Москвы;

иерей Евгений Толмачев, клирик храмов Николо-Перервинского монастыря г. Москвы;

иерей Евгений Тремаскин, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке г. Москвы;

иерей Иоанн Цьока, настоятель храма Преображения Господня в Коммунарке г. Москвы;

иерей Димитрий Чернобай, клирик храма св. мц. Татианы Римской в Люблине г. Москвы;

иерей Андрей Шеломенцев, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках г. Москвы.

Проповедь перед причастием произнес иеромонах Серафим (Амельченков), ответственный секретарь Управления делами Московской Патриархии.

По окончании богослужения епископ Воскресенский Савва приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству сосуд для елея.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Поблагодарив епископа Савву за труды, Святейший Патриарх отметил: «Радуюсь всякий раз бывать в Новоспасском монастыре. Вижу несомненные перемены к лучшему с каждым своим посещением и надеюсь, что эта прославленная обитель и далее будет всесторонне развиваться, что здесь будет всегда искренняя, сердечная молитва, любвеобильное отношение к пастве, сердечная духовная работа, через которую жители нашего града и паломники будут обретать мир душевный и спасение души. Пусть Господь помогает Вам и всей братии».

Был оглашен Патриарший указ, согласно которому, к празднику Святой Пасхи, в главном храме Новоспасского ставропигиального монастыря ― Спасо-Преображенском соборе ― благословляется совершать Божественную литургию с отверстыми Царскими вратами по «Отче наш».

Каждому насельнику обители Предстоятель передал в дар подарочное издание правила ко Святому Причащению.

Святейший Патриарх Кирилл напутствовал награжденных клириков, от лица которых к Его Святейшеству обратился клирик храма Богоявления Господня б. Богоявленского монастыря г. Москвы протоиерей Андрей Нефедов.

Затем состоялась беседа Святейшего Владыки с награжденными. Со словами благодарности к Предстоятелю Русской Церкви обратился иеромонах Иоанн (Копейкин), клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке г. Москвы, проректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

В завершение Святейший Патриарх сказал: «Всех вас, братия, еще раз хотел бы поздравить с наградами! Награда дается, во-первых, в знак признательности за труды, а также как некое выражение надежды на то, что эти труды будут еще более значительными. Хотел бы сказать, что от ваших трудов зависит самое главное в жизни человека ― его спасение и благополучие в этой жизни, потому что человек, идущий по пути спасения, счастлив в земной жизни, даже если внешние обстоятельства не бывают очень комфортными и благополучными. От того, как вы трудитесь, зависит будущее нашего народа, потому что именно сильный духом народ, хранящий веру, способен решать задачи огромной исторической важности. Именно такие задачи стоят сегодня перед всеми нами. Пусть Господь укрепляет вас на путях вашего пастырского служения. Храни вас Господь».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси