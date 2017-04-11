Патриаршее поздравление архиепископу Брюссельскому Симону с 30-летием архиерейской хиротонии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона с 30-летием архиерейской хиротонии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона с 30-летием архиерейской хиротонии.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Симону, архиепископу Брюссельскому и Бельгийскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 30-летием архиерейской хиротонии.

Все эти годы Вы несете ответственное послушание вдали от России, окормляя приходы Московского Патриархата в Бельгии и Нидерландах, проявляя архипастырскую заботу о развитии епархиальной жизни во вверенном Вам церковном уделе.

Отрадно отметить, что Вы стремитесь просвещать наших современников словом Христовой истины, помогать обретшим веру идти по нелегкому пути спасения, научать их во всех обстоятельствах руководствоваться высокими евангельскими идеалами. Надеюсь, что и в дальнейшем Вы с должным усердием и любовью будете трудиться на благо Святой Церкви.

Молитвенно желаю Вам крепости сил и бодрости духа, щедрой помощи Божией и преуспеяния в архипастырском делании.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ