Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в Великий Понедельник после Литургии в Донском ставропигиальном монастыре

10 апреля, в понедельник Страстной седмицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

10 апреля 2017 года, в понедельник Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Мы вступили в поприще Страстной Седмицы. Наступили особые дни, посвященные воспоминаниям о последних днях жизни Господа и Спасителя. Евангельские чтения, которые мы слышим в течение этой седмицы, не только рассказывают о том, что произошло в преддверии и во время страданий Спасителя, но и помогают понять, что Господь хотел всем нам сказать в эти совершенно особые для Него дни. Ведь Он знал, что с Ним произойдет, и потому повествование о словах и деяниях Спасителя в дни, предшествующие Его страданиям, составляет, вероятно, сердцевину Его послания людям. Перед смертью человек часто хочет сказать что-то своим близким, оставить некое завещание, произнести то, что раньше не успел. Обычно близкие родственники с большим вниманием воспринимают слова человека, готовящегося их оставить. Вот с таким особым вниманием мы должны вслушиваться в слова Господа, которые предлагаются в качестве Евангельских чтений в эти дни Страстной Седмицы.

А начинаются эти чтения с повествований Господа о конце мира и о гибели Иерусалима (Мф. 24:3-35). Эти два повествования сплетаются, так что иногда непросто понять, идет ли речь о конце мира или о разрушении Иерусалима. Однако многое свидетельствует о том, что в словах Спасителя есть нечто, выходящее за границы жизни иудейского народа и имеющее отношение ко всему роду человеческому. Господь обращается к нам с поразительными словами: «по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь», после чего и начинается повествование о конце истории.

Давайте вдумаемся: конец рода человеческого связан с двумя причинами — с беззаконием и охлаждением любви. О каком беззаконии идет речь — о нарушении государственных законов, о нарушении неких правил общежития? Конечно, совсем не об этом! Речь идет о нарушении самого главного закона человеческой жизни ― Божиего закона.

Если нарушаются человеческие законы, это плохо, от этого кто-то страдает, но глобальная катастрофа от этого не произойдет. Если же нарушается Божий закон, то наступает глобальная катастрофа, — конечно, не сразу, но по мере отступления от Божиего закона эта катастрофа приближается.

Что же является силой, приводящей в движение этот страшный маховик всеобщего разрушения? Охлаждение любви. Совершенно очевидно: если люди нарушают Божий закон, который регулирует человеческие отношения, закон, приводящий жизнь людей в соответствие с Божией волей, то люди лишаются самого главного ― любви. Чтобы не быть голословным, скажу просто: посмотрите вокруг себя, посмотрите, что происходит сегодня в человеческом общежитии. Очень многие нарушают Божий закон, сознательно или по неведению; в некоторых странах нарушение этого закона даже утверждается и защищается на уровне государства.

Так может ли быть что-то доброе в результате системного нарушения Божественного закона? Если один нарушает, а другой нет, то некий баланс все же сохраняется, как во времена пророка Ионы, как в самые страшные времена Ветхого Завета. Если баланс имел место, то Господь щадил людей ради жизни праведников. Не пощадил лишь дважды: когда навел на землю всемирный потоп и когда низверг огонь и серу на Содом и Гоморру. И мы видим, что нарушение Божественного закона несовместимо с человеческой жизнью. Жизнь может быть полной, счастливой, радостной, безопасной, лишь когда мы живем в соответствии с Божиим законом.

Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня в мире. Разве мы не видим охлаждения любви? Люди часто теряют даже элементарное понимание того, что есть любовь, и выдают за любовь плотскую страсть, — вспомним хотя бы фильмы, которые нам показывают. А если человек теряет способность любить, то он перестает быть человеком.

Возникает еще один важный вопрос: понятно, что такое любовь между мужем и женой, между родителями и детьми, между близкими родственниками и друзьями, а как любовь проявляется в отношении дальних людей, которых мы не знаем? Она проявляется через способность сострадать и способность делать добро, — не ради награды, а ради жалости, ради самой любви, скрытой даже от нашего понимания, но реально присутствующей в нашем сердце.

До тех пор, пока в людях будет жить настоящая любовь, пока будут присутствовать сострадание и доброта, — до тех пор и будет существовать мир. А если по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь, то люди утратят способность жить вместе. Силы, скрепляющие людей, поддерживающие общественное бытие, ослабеют настолько, что никакая общность уже не сможет существовать, — вот тогда и настанет конец.

Все то, о чем мы сегодня говорим, — это не какие-то умственные спекуляции. Мы говорим только о том, о чем сказал Сам Господь. Но слова Священного Писания нередко проходят мимо нас, мы не понимаем и не соотносим их со своей собственной жизнью. Вот почему так важно вдумываться в слова Божии, применять их к самим себе, — это помогает понять Божий замысел о мире, о человеке, о каждом из нас.

Дни Святой Четыредесятницы завершились. Мы вступили в дни Страстной седмицы. Четыредесятница была дана нам для того, чтобы мы подумали о нашей внутренней духовной жизни, в меру своих сил ее переосмыслили, постарались избавиться от пороков и грехов, принесли истинное покаяние. Кто-то не сумел это сделать, у кого-то не хватило времени и сил. И вот остаются последние дни перед Святой Пасхой, которые начинаются с грозного свидетельства Спасителя о конце человеческой истории. Для того чтобы Господь избавил нас от соучастия в этом страшном конце истории, для того чтобы Господь приклонил милость Свою к роду человеческому, для того чтобы Господь помог тем, кто теряет всякую способность услышать Его голос, понять и изменить свою жизнь, — и мы должны пройти через покаяние, молитву и осознание того, что всякое небрежение Божиим законом опасно для нашей жизни, для самого нашего существования. И да поможет нам Господь принести искреннее покаяние, приблизиться к Нему, нашему Богу и Спасителю, и научиться понимать Его великие слова о каждом из нас и о судьбе всего человеческого рода. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси