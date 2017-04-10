В Великий Понедельник Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Донском ставропигиальном монастыре

10 апреля, в понедельник Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы.

10 апреля 2017 года, в понедельник Страстной седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; насельники Донской обители в священном сане.

На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла за усердное служение Святой Церкви ряд клириков храмов Московской городской епархии, Патриарших подворий, ставропигиальных приходов и монастырей к празднику Святой Пасхи были удостоены богослужебно-иерархических наград:

возведения в сан архимандрита

игумен Дамаскин (Орловский), клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе г. Москвы;

иеромонах Иов (Гумеров), клирик Сретенского мужского монастыря г. Москвы;

возведения в сан протоиерея

иерей Сергий Ванюков, клирик храма иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине г. Москвы;

иерей Владимир Гаркуша, клирик храма свт. Николая Мирликийского в Зеленограде г. Москвы;

иерей Дионисий Дуденков, клирик Заиконоспасского мужского монастыря г. Москвы;

иерей Александр Зорин, настоятель храма равноапп. кн. Владимира и кн. Ольги в Черемушках г. Москвы;

иерей Димитрий Калашников, клирик храма апп. Петра и Павла у Яузских ворот г. Москвы;

иерей Виталий Коновал, клирик храма Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище г. Москвы;

иерей Николай Лызлов, клирик храма Троицы Живоначальной в Хохлах г. Москвы;

иерей Димитрий Максимов, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово г. Москвы;

иерей Ростислав Малевич, клирик храма при. Сергия Радонежского в Бибиреве г. Москвы;

иерей Павел Мотовилов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе г. Москвы;

иерей Андрей Нефедов, клирик храма Богоявления Господня б. Богоявленского монастыря г. Москвы;

иерей Михаил Рязанцев, и.о. настоятеля храма Живоначальной Троицы в Борисове г. Москвы;

иерей Владимир Соколов, клирик храма Девяти мучеников Кизических г. Москвы;

иерей Георгий Тютюнджи, настоятель подворья Саввино-Сторожевского монастыря при храме Живоначальной Троицы с. Ершово Московской области;

иерей Сергий Чорногуз, настоятель храма Воздвижения Животворящего Креста Господня в Крекшине г. Москвы;

иерей Олег Шалимов, настоятель храма Казанской иконы Божией Божией Матери, Патриаршего подворья в Лосиноостровском г. Москвы;

иерей Алексий Яковлев, настоятель храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы;

возведения в сан протодиакона

диакон Сергий Куранов, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском г. Москвы;

диакон Андрей Макаров, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе г. Москвы;

диакон Феодор Медведев, клирик храма Архангела Михаила, Патриаршего подворья в Тропареве г. Москвы;

диакон Андрей Тараканов, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве г. Москвы;

диакон Сергий Шевелкин, клирик храмов Николо-Перервинского мужского монастыря г. Москвы;

диакон Владислав Ярмошенко, клирик храма Вознесения Господня на Гороховом поле г. Москвы.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Святейший Владыка напутствовал награжденных клириков, от лица которых к Его Святейшеству обратился клирик храма Богоявления Господня б. Богоявленского монастыря г. Москвы протоиерей Андрей Нефедов.

Затем Святейший Патриарх Кирилл совершил в Малом соборе Донского монастыря молебен на начало чина мироварения.

После богослужения Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сопровождении заместителя генерального директора музея-заповедника «Московский Кремль», члена Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, члена президиума Научно-методического совета Министерства культуры РФ профессора А.Л. Баталова ознакомился с ходом восстановительных работ в Больничной церкви Архангела Михаила (1714 г.).

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Храм Архангела Михаила был построен в 1806-1809 годах по проекту архитектора. И.В. Еготова как храм-усыпальница семейства Голицыных на средства Анны Александровны Голицыной, урожденной баронессы Строгановой.

Однако на месте Михайловского храма ранее существовала больничная церковь, построенная в 1714 г. Церковь имела шатровое завершение, в описях монастыря упоминается, что в церкви был пятиярусный иконостас и многочисленные иконы, «писаные золотом и красками».

В течение всего XVIII века храм неоднократно ремонтировали. В 1792 г. архимандрит Платон сообщал в Московскую контору Святейшего Синода: «Церковь во имя Преподобного Евфимия и при ней больница, явшись, как по моему, так и по архитекторскому усмотрению, ветхими и склонными к падению, так что починкою исправить не можно; почему в первой отправлять священнослужение, а в последней жить больным весьма опасно… Того ради… покорнейше прошу помянутые ветхие церковь и больницу разобрав, построить вновь, и по совершении всего, освятить дозволить». В дальнейшем разобрали только шатер, а стены оказались достаточно крепкими, поэтому их только надложили и сделали белокаменные карнизы и цоколь. Одновременно перестроили и больничные кельи. Внутри храм также был отремонтирован и сделан новый иконостас.

Однако, обновленный храм простоял лишь несколько лет и в 1805 году вновь встал вопрос о его ремонте. Состояние здания не позволяло ограничиться ремонтом. Средства на разборку храма и возведение на этом месте нового пожертвовала Анна Александровна Голицына. Одним из условий жертвовательницы было желание устроить в новом храме усыпальницу рода Голицыных, освятив новый храм в честь Архангела Михаила, который являлся покровителем рода Голицыных. Проект был выполнен Иваном Васильевичем Еготовым, который в это же время строил главный дом в загородной усадьбе Голицыных в с. Влахернском (Кузьминки).

Храм выстроен в классических формах московского ампира и представляет собой кубический объем, увенчанный главой на широком барабане. Особенностью архитектурного решения храма является его восточный фасад, апсида которого по высоте и ширине равна храму, что порождает ассоциации с мавзолеями-ротондами, которые во множестве возводили в родовых усадьбах в конце XVIII века. Главный вход в храм был отмечен торжественным портиком. Впоследствии, в 1894 году по проекту архитектора М.П. Иванова были пристроены каменный тамбуры с северного и южного фасадов, а также устроено новое крыльцо в трапезной части. Тамбур северного входа в храм был разобран в 1950-е годы.

Внутреннее убранство храма не сохранилось. С 1930-х годов в нем сохраняли скульптурные надгробия из храмов Донского монастыря, других монастырей и храмов, а также из подмосковных усадеб. Долгие годы в храме находился отдел мемориальной пластики и скульптуры Государственного научно-исследовательского музея архитектуры. Лишь в середине 1990-х годов, после вывоза музейных экспонатов, в храме были проведены реставрационные работы. Художниками-реставраторами были раскрыты росписи в основной части храма и в трапезной. На западной стене трапезной была раскрыта композиция «Нагорная проповедь», выполненная в 1895 году.

В настоящее время подготовлен проект реставрации храма, включающий воссоздание иконостаса по материалам архивных исследований. Для этого иконостаса были подобраны иконы ХVIII-XIX веков из ризницы монастыря, которые в настоящее время также восстанавливаются в реставрационной мастерской монастыря.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси