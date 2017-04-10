Предстоятель Русской Церкви совершил молебен на начало чина мироварения

10 апреля, в понедельник Страстной седмицы, по окончании Литургии в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения.

10 апреля 2017 года, в понедельник Страстной седмицы, по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в том же соборе совершил молебен на начало чина мироварения.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; игумен Иларион (Гоюк), насельник Троице-Сергиевой лавры.

На протяжении нескольких недель Великого поста насельники Троице-Сергиевой лавры и Донского монастыря готовили емкости для чина мироварения и заготавливали различные компоненты для изготовления святого мира.

22 марта, в среду 4-й седмицы Великого поста, Крестопоклонной, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве положил начало чину мироварения. Владыка совершил водосвятный молебен, прочитал молитву на освящение приготовленных для мироварения веществ и окропил их освященной водой. Затем благовония были смешаны со специально подготовленным елеем.

В Великий Понедельник после совершения малого водоосвящения Святейший Патриарх Кирилл окропил освященной водой печь, котел, сосуды со специями, вином и маслом, после чего, взяв трикирий, возжег специальные дрова в мироваренной печи. Предстоятель благословил ингредиенты для приготовления святого мира, в котел были влиты святая вода, вино, елей и добавлены специи.

Затем Святейший Владыка прочитал зачало 1-е Евангелия от Матфея. При чтении Евангелия два диакона взошли на помост у котла со специальными веслами для перемешивания ингредиентов мира и приступили к мироварению. Чин мироварения, во время которого будет непрерывно читаться Четвероевангелие, завершится в Великий Четверг освящением мира в Храме Христа Спасителя.

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Освящение мира — одно из священнодействий Православной Церкви. Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви, причем не каждый год, а по мере расходования мира, освященного в предыдущие годы.

Предварительное приготовление веществ для мироварения начинается на Крестопоклонной седмице Великого поста. Торжественный чин варения мира для Русской Церкви совершается на Страстной седмице в Малом соборе Донского монастыря (до 1917 года для этих целей использовалась Крестовая (Мироваренная) палата бывшего Патриаршего дворца в Московском Кремле).

В Великий Понедельник Патриарх в сослужении клириков полагает начало мироварению. В течение трех дней непрерывно читается Евангелие. Освящение мира происходит за Патриаршей Божественной литургией в Великий Четверг.

Освященное миро по благословению Святейшего Патриарха раздается в епархии Русской Православной Церкви и используется при совершении Таинства Миропомазания, а также при освящении храмов.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси