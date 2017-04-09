Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с террористическими актами в Египте

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил соболезнования в связи с террористическими атаками в египетских городах Танта и Александрия.

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил соболезнования в связи с террористическими атаками в египетских городах Танта и Александрия.

В послании Папе Александрийскому и Патриарху Коптской Церкви Тавадросу II, в частности, говорится: «Чада Русской Православной Церкви скорбят вместе с Вами и Вашим народом. Мы солидарны перед лицом общей беды, поражающей сегодня города и селения в разных странах. Зло терроризма должно быть остановлено совместными усилиями всех стран вне зависимости от их приверженности тем или иным политическим идеалам, взглядам и убеждениям, от отношения к современной международной повестке дня».

«Либо мы все вместе победим терроризм, либо каждый из нас порознь будет страдать от этого страшного зла. Настало время не просто сказать «нет» терроризму, а реально объединиться, чтобы человеконенавистнические, экстремистские убеждения не привели к еще большим страданиям ни в чем не повинных людей», ― заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси