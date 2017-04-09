В праздник Входа Господня в Иерусалим Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Храме Христа Спасителя и возглавил хиротонию архимандрита Алексия (Заночкина) во епископа Мценского

9 апреля, в Неделю 6-ю Великого поста, ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве и возглавил хиротонию архимандрита Алексия (Заночкина) во епископа Мценского, викария Орловской епархии.

9 апреля 2017 года, в Неделю 6-ю Великого поста, ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

За Литургией была совершена хиротония архимандрита Алексия (Заночкина) во епископа Мценского, викария Орловской епархии.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Орловский и Болховский Антоний; митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Подольский Тихон, наместник Сретенского ставропигиального монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре; епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий; архимандрит Александр (Зайцев), клирик Гатчинской епархии, избранный и нареченный во епископа Плесецкого и Каргопольского; архимандрит Тарасий (Перов), клирик Мурманской епархии, избранный и нареченный во епископа Великоустюжского и Тотемского; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; клирики Орловской митрополии и духовенство г. Москвы.

За богослужением молился митрополит Вятский и Слободской Марк.

В храме присутствовали: заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления В.В. Терешкова; председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин; помощник Президента РФ И.Е. Левитин; временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области И.В. Васильев; глава Мценского района Орловской области И.А. Грачев; глава города Мценска А.Н. Беляев; сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин» Н.Б. Жукова.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

На малом входе указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за усердное служение Святой Церкви к празднику Святой Пасхи 2017 года права ношения креста с украшениями были удостоены следующие клирики храмов Московской городской епархии, Патриарших подворий, ставропигиальных приходов и монастырей:

игумен Георгий (Бестаев), настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках г. Москвы;

протоиерей Андрей Горячев, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери б. Симонова монастыря г. Москвы;

протоиерей Алексий Емельянов, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери при б. Иверской общине сестер милосердия г. Москвы;

протоиерей Даниил Калашников, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке г. Москвы;

протоиерей Георгий Климов, настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще г. Москвы;

протоиерей Николай Кондрашов, настоятель храма Архангела Михаила в Станиславле г. Москвы;

протоиерей Александр Константинов, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при больнице МОНИКИ г. Москвы;

протоиерей Александр Коробейник, клирик храма благоверных князей Бориса и Глеба в Дегунине г. Москвы;

протоиерей Александр Лаврин, клирик храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне г. Москвы;

протоиерей Феодор Лях, клирик Покровского женского монастыря г. Москвы;

протоиерей Антоний Maлoв, клирик храма Богоявления Господня б. Богоявленского монастыря г. Москвы;

протоиерей Борис Михайлов, почетный настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях г. Москвы;

протоиерей Вадим Поликопа, клирик храма Смоленской иконы Божией Матери в Фили-Давыдкове г. Москвы;

протоиерей Вячеслав Распономарев, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском г. Москвы;

протоиерей Игорь Федоров, настоятель храма Рождества Христова в Черневе г. Москвы;

игумен Никон (Смирнов), настоятель Афонского подворья в г. Москве.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Алексия Черного, клирика храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе, преподавателя Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Димитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове (Ильинское благочиние викариатства Новых территорий г. Москвы).

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Мценского Алексия, викария Орловской епархии, на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.

Святейший Патриарх Кирилл совершил славление празднику и обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Затем Святейший Владыка вручил высокие церковные награды.

Во внимание к трудам на благо Церкви и Отечества и в связи с отмечавшимся недавно юбилеем депутат Государственной Думы ФС РФ, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации В.В. Терешкова была награждена орденом преподобной Евфросинии Московской I степени.

«Ваше Святейшество, позвольте от всей души сердечно поблагодарить Вас за высокую честь, за внимание к нам ― летчикам-космонавтам, ― сказала, приняв награду, В.В. Терешкова. ― Мы благодарим Вас за то внимание и добрые слова, которые Вы постоянно передаете экипажу МКС. Космонавты исправно работают и сегодня просили передать Вам сердечные поздравления с борта Международной космической станции».

Во внимание к трудам по сохранению традиционных духовных ценностей в обществе и в связи с юбилеем со дня рождения сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин» Н.Б. Жукова была награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени.

Во внимание к трудам на благо Церкви и в связи с 65-летием со дня рождения председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин был удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Во внимание к трудам на благо Церкви и Отечества и в связи с 65-летием со дня рождения помощник Президента РФ И.Е. Левитин был удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

После богослужения в алтаре Храма Христа Спасителя состоялась беседа Святейшего Патриарха Кирилла с награжденными клириками, от лица которых со словами благодарности к Святейшему Владыке обратился протоиерей Георгий Климов, настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще, благочинный Троицкого округа Северо-Восточного викариатства г. Москвы.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси