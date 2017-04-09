Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Алексия, епископу Мценскому, викарию Орловской епархии

9 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве и возглавил хиротонию архимандрита Алексия (Заночкина) во епископа Мценского, викария Орловской епархии. По окончании Литургии Предстоятель напутствовал епископа Алексия на служение.

9 апреля 2017 года, в Неделю 6-ю Великого поста, ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве и возглавил хиротонию архимандрита Алексия (Заночкина) во епископа Мценского, викария Орловской епархии. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Алексия на служение.

Преосвященный епископ Алексий!

«Благословен Грядый во имя Господне», — радостно воспевали мы днесь, приветствуя Сына Божия, восходящего во град Иерусалим, чтобы совершить дело нашего спасения. В сей день, возводя очи своего сердца горé и подражая Подвигоположнику Господу Иисусу, ты тоже грядешь на служение Церкви Христовой, «Которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28). И пусть памятование об этой великой и святой жертве никогда не покидает тебя в предстоящих трудах.

Наитием Духа Истины, сошедшего на главу твою чрез возложение рук архипастырей и Святого Евангелия, ты получил от Бога особую благодать. Сей дар Небесного Утешителя возвел тебя на высшую ступень иерархического служения, поставив епископом Церкви, продолжателем трудов апостолов и блюстителем словесного стада Христова.

Первоверховный Павел в своем первом послании к фессалоникийской общине призывает верных не угашать Духа (1 Фес. 5:19). Что же это значит? Святитель Иоанн Златоуст, толкуя данное место, указывает на то, что Господь дал нам, христианам, «ясную лампаду, возжегши в душах наших благодать Святого Духа», свет которой помогает нам «безопасно восходить путем, ведущим от земли на небо». Но, как отечески предупреждает нас вселенский учитель, этот спасительный свет могут погасить чрезмерные земные попечения, всякое злое дело, злоречие, обида и всякий грех (Толкование на 1-е послание к Фессалоникийцам. Беседа 11).

Из этих слов становится ясным, сколь бережно нам подобает хранить полученный дар благодати. Она, по мысли святых отцов, «приводя человека в живое общение с Господом Иисусом Христом, <…> показывает все сокровенные тайны Божии» (свт. Феофан Затворник. Начертание христианского нравоучения. Часть 1) и «открывает человеку, какой путь хорош, а какой нехорош, показывает ему, что уготовано на пути хорошем, и что сокрыто на пути лукавом» (прп. Ефрем Сирин. О том, как приобретается человеком смиренномудрие. Гл. 51). Старайся, чтобы ничто не заглушало в тебе это удивительное действие благодати Святого Духа, которую ты получил ныне в свершившейся хиротонии. Сегодня, как некогда и ученикам Господа, тебе дарована великая сила Божия: сила учительствовать, назидать и проповедовать слово Истины с дерзновением.

Служение, к которому ты призываешься ныне, столь же высоко и почетно, сколь трудно и ответственно. Сегодня ты примешь в свои руки жезл епископский — зримый символ вверяемой тебе архипастырской власти. Но помни о том, что всякая власть, а наипаче власть духовная, налагают на человека бремя великой ответственности. Молю Господа, дабы твои труды на этом новом поприще были Ему угодны и обрели в Его очах милость и благоволение. И чтобы это было действительно так, никогда не забывай о Том, Кто является истинным Источником дарованной тебе власти.

Важно понять, что жезл остается в руках Господних: врученный тебе, он вместе с тем не покидает десницы Создателя. Какой бы смысл ни вкладывали толкователи в образы жезла, они соотносят его с тем, что принадлежит он Богу, а не человеку, — всегда помни об этом. Пророк Давид «Самого Христа называет жезлом силы, жезлом славным, жезлом величия», напоминает нам святитель Афанасий, архиепископ Александрийский (Толкование на псалмы. Псалом 22). И жезл сей приводит нас на Божественную трапезу в Царстве Небесном, которую уготовил Господь любящим Его. Твердо опираясь на него, веди словесное стадо овец Христовых на этот пир веры, с любовью и кротостью направляй их на путь спасения.

Поучать и назидать народ в благочестии и заповедях Божиих есть одна из главнейших обязанностей архипастыря (см. правило 58-е святых апостолов). Более пятнадцати лет ты с усердием исполнял ответственное послушание по работе с молодежью, и потому тебе хорошо известно, насколько важно для подрастающего поколения иметь перед глазами добрый пример отца и уважаемого наставника. Но помни, что истинный пастырь, указывая другим путь, идет этим путем и сам, ибо, как справедливо отмечает святитель Григорий Богослов, «надобно прежде самому очиститься, потом уже очищать; умудриться, потом умудрять; стать светом, потом просвещать; приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других; освятиться, потом освящать» (Слово 3).

Являй же в своих трудах образ ревностного и благочестивого делателя Виноградника Христова, доброго и послушного сына Церкви, верного и единомысленного соратника Преосвященного Антония, митрополита Орловского и Болховского, участвовавшего ныне в твоей хиротонии. Тебе предстоит нести викарное служение под началом этого умудренного жизненным опытом архипастыря, во всем ему помогая и разделяя с ним ответственность за спасение вверенных словесных овец.

Наставляемый этими словами, прими в руки свои жезл сей — видимый символ дарованной тебе епископской власти — и, не угашая Духа (1 Фес. 5:19), гряди с миром на новое служение. А теперь благослови народ Божий, молившийся за Литургией о ниспослании тебе непорочного архипастырства. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси