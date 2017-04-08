В канун праздника Входа Господня в Иерусалим Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Храме Христа Спасителя

8 апреля, в канун Недели 6-й Великого поста (ваий), празднования Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

8 апреля 2017 года, в канун Недели 6-й Великого поста (ваий), празднования Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Орловский и Болховский Антоний; митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий; епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; архимандрит Алексий (Заночкин), клирик Орловской епархии, избранный во епископа Мценского, викария Орловской епархии; архимандрит Александр (Зайцев), клирик Гатчинской епархии, избранный во епископа Плесецкого и Каргопольского; архимандрит Тарасий (Перов), клирик Мурманской епархии, избранный во епископа Великоустюжского и Тотемского; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; клирики столичных храмов.

В алтаре молились митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и наместник Данилова ставропигиального монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов).

На богослужении присутствовал председатель Комитета по международным делам Государственной Думы ФС РФ Л.Э. Слуцкий.

Богослужебные песнопения исполнили Патриарший хор Храма Христа Спасителя под управлением И.Б. Толкачева и Камерный хор Храма Христа Спасителя под управлением С.Н. Соколовской.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

После чтения Евангелия Предстоятель Русской Православной Церкви совершил традиционное освящение вербных и пальмовых ветвей (ваий).

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за усердное служение Святой Церкви ряд клириков храмов Московской городской епархии, Патриарших подворий за пределами Московской области, ставропигиальных приходов и монастырей к празднику Святой Пасхи 2017 года были удостоены богослужебно-иерархических наград:

права ношения митры

протоиерей Сергий Крюков, клирик храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах г. Москвы;

права ношения камилавки

иерей Алексий Алексеев, клирик храма Живоначальной Троицы в Воронцове г. Москвы;

иерей Василий Белов, клирик храма Рождества Христова в Черневе г. Москвы;

иерей Игорь Белоногов, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при больнице МОНИКИ г. Москвы;

иерей Дионисий Васильев, клирик Заиконоспасского мужского монастыря г. Москвы;

иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском г. Москвы;

иерей Михаил Волков, клирик храма Преображения Господня в Богородском г. Москвы;

иерей Николай Голованов, настоятель храма сщмч. Ермогена, Патриарха Московского, Патриаршего подворья в Южном Тушине г. Москвы;

иерей Дионисий Денисов, клирик Марфо-Мариинской обители милосердия г. Москвы;

иерей Александр Досталь, клирик храма иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве г. Москвы;

иерей Илия Ермаков, клирик храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутове г. Москвы;

иерей Валерий Ершов, клирик храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне г. Москвы;

иерей Антоний Ефимов, клирик храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Былове г. Москвы;

иерей Максим Крижевский, клирик храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве г. Москвы;

иерей Алексий Кузьмичев, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове г. Москвы;

иерей Алексий Ладченков, клирик храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках г. Москвы;

иерей Дионисий Лукин, клирик храма вмч. Георгия Победоносца, Патриаршего подворья на Поклонной горе г. Москвы;

иерей Андрей Малевич, клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине г. Москвы;

иерей Виктор Мальшаков, настоятель храма прав. Алексия Московского, Патриаршего подворья в Вешняках г. Москвы;

иерей Евгений Марков, и.о. настоятеля храма сщмч. Василия, протоиерея Московского, в Конькове г. Москвы;

иерей Георгий Мицинский, клирик храма Живоначальной Троицы, Патриаршего подворья в Усадьбе Свиблово г. Москвы;

иерей Михаил Мишков, настоятель храма Усекновения главы Иоанна Предтечи, Патриаршего подворья в п. Северный г. Москвы;

иерей Игорь Прасолов, клирик храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном г. Москвы;

иерей Сергий Сивоконь, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыкове г. Москвы;

иерей Петр Смирнов, клирик храма иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньине г. Москвы;

иерей Павел Соломатин, клирик храма Всех святых, Патриаршего подворья на Соколе г. Москвы;

иерей Алексий Сорокин, клирик храма свт. Николая Мирликийского у Соломенной сторожки г. Москвы;

иерей Роман Тарабрин, клирик храма пророка Божия Илии в Черкизове г. Москвы;

иерей Олег Тогобецкий, настоятель храма Живоначальной Троицы в Кожевниках г. Москвы;

иерей Иоанн Трохин, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове г. Москвы;

иерей Георгий Фирсов, клирик Покровского женского монастыря г. Москвы;

иерей Игорь Шаров, настоятель храма святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках г. Москвы;

протодиакон Михаил Гречишкин, клирик Богоявленского кафедрального собора г. Москвы;

протодиакон Константин Лаптев, клирик собора Казанской иконы Божией Матери на Красной площади г. Москвы;

протодиакон Борис Поваров, клирик храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве г. Москвы;

протодиакон Алексий Трунин, клирик храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке г. Москвы;

протодиакон Александр Федосюк, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках г. Москвы.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл поздравил собравшихся с праздником Входа Господня в Иерусалим.

В алтаре Храма Христа Спасителя состоялась беседа Предстоятеля Русской Православной Церкви с награжденными клириками.

От лица награжденных к Святейшему Владыке обратился протоиерей Сергий Крюков, клирик храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах г. Москвы.

В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Хотел бы сказать вам, что вы совершаете самое важное дело, которым может заниматься человек на земле. Ведь мы созидаем не то, что разрушается временем, но то, что уходит в вечность, и от наших трудов зависит облик нашего Отечества, облик нашего народа, его духовное состояние. Я всех вас хотел бы призвать к самоотверженному служению в эти особые времена. Не считайтесь ни со временем, ни с силами, потому что никто не может сравниться с Церковью по тому влиянию, которое оказывается на души огромного числа людей. И если мы укрепим веру в нашем народе, то у России будет будущее — с таким сознанием ответственности совершайте свое пастырское служение. Храни вас Господь! Поздравляю всех вас!»

Затем в Тронном зале Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Алексия (Заночкина) во епископа Мценского, викария Орловской епархии, архимандрита Александра (Зайцева) во епископа Плесецкого и Каргопольского, архимандрита Тарасия (Перова) во епископа Великоустюжского и Тотемского.

Завтра, 9 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси