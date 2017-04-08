Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с террористическим актом в Стокгольме

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил королю Швеции Карлу XVI Густаву послание, в котором выразил соболезнования в связи террористическим актом, происшедшим в Стокгольме.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил королю Швеции Карлу XVI Густаву послание, в котором выразил соболезнования в связи террористическим актом, происшедшим в Стокгольме.

7 апреля 2017 года в толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма въехал грузовик. Жертвами трагедии стали 4 человека, 10 пострадавших были госпитализированы.

Его Величеству Королю Швеции Карлу XVI Густаву

Ваше Величество!

Примите искренние соболезнования в связи с терактом в Стокгольме, в результате которого погибли и пострадали ни в чем не повинные люди. Прошу Вас передать слова поддержки тем, кто потерял в произошедшей трагедии своих родных и близких.

Сегодня, когда цивилизация сталкивается с глобальными угрозами терроризма и экстремизма, мировое сообщество призвано объединять усилия в борьбе с этим злом.

Молюсь Милосердному Господу, дабы Он подал скорейшее исцеление раненым и утешил скорбящих, а Вашему Величеству и всему народу Швеции подал крепость духа и мужество в постигшем испытании.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ