Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной космонавта Г.М. Гречко

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Г.М. Гречко.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Г.М. Гречко.

Родным и близким Г.М. Гречко

Дорогие братья и сестры!

Со скорбью воспринял известие о кончине известного космонавта Георгия Михайловича Гречко.

Жизненный путь почившего ― это яркий пример самоотверженного служения Отечеству, верности своему долгу и призванию. Целеустремленный ученый и талантливый исследователь, участвовавший в многодневных космических экспедициях, принципиальный и мужественный человек, покорявший окружающих своей добротой и душевной отзывчивостью, ― таким Георгия Михайловича запомнят не только его близкие и коллеги, но и миллионы сограждан, для которых имя почившего неразрывно связано с выдающимися достижениями нашей страны.

Большое внимание усопший уделял просветительской работе и общению с подрастающим поколением, с радостью передавая юношеству накопленные знания и ценный жизненный опыт.

Милостивый и Человеколюбивый Господь да упокоит душу новопреставленного раба Своего Георгия во обителях небесных и сотворит ему вечную память.

С искренними соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ