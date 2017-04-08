Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелю Сербской Православной Церкви с днем крестной славы
- 8 апреля
- 20:33
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Состоялось наречение архимандрита Алексия (Заночкина) во епископа Мценского, викария Орловской епархии, архимандрита Александра (Зайцева) во епископа Плесецкого и Каргопольского, архимандрита Тарасия (Перова) во епископа Великоустюжского и Тотемского
8 апреля 2017 года в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Алексия (Заночкина), клирика Орловской епархии, во епископа Мценского, викария Орловской епархии, архимандрита Александра (Зайцева), клирика Гатчинской епархии, во епископа Плесецкого и Каргопольского, архимандрита Тарасия (Перова), клирика Мурманской епархии, во епископа Великоустюжского и Тотемского.
Чин наречения состоялся в соответствии с определениями Священного Синода от 9 марта 2017 года (журналы №№ 8, 9, 10).
Его Святейшеству сослужили: митрополит Орловский и Болховский Антоний; митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий; епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.
Избранные к архиерейскому служению священнослужители обратились к Святейшему Патриарху Кириллу и сослужившим Его Святейшеству архипастырям со ставленническими словами.
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Слово архимандрита Алексия (Заночкина) при наречении во епископа Мценского, викария Орловской епархии
Слово архимандрита Александра (Зайцева) при наречении во епископа Плесецкого и Каргопольского
Слово архимандрита Тарасия (Перова) при наречении во епископа Великоустюжского и Тотемского
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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