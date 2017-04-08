Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелю Сербской Православной Церкви с днем крестной славы

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Святейшего Патриарха Сербского Иринея с днем крестной славы.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Святейшего Патриарха Сербского Иринея с днем крестной славы.

Его Святейшеству, Святейшему Иринею, Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградо-Карловацкому, Патриарху Сербскому

Ваше Святейшество, возлюбленный Собрат и Сослужитель у Престола Божия!

Сердечно поздравляю Вас с днем крестной славы.

Лазарева суббота ― праздник, предваряющий воспоминания о Страстях Господних, дарующий каждому верующему человеку утешение и непоколебимое упование на причастность вечной жизни в невечернем дне Царства Божия.

Всех радость Христос, истина, свет, живот, и мира воскресение (кондак Лазаревой субботы) да ниспошлет Вашему Святейшеству благодатные и щедрые дары Свои, да укрепит Ваши телесные и душевные силы на многая лета Патриаршего служения в Церкви великого святителя Саввы.

С братской любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ