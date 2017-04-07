Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен у раки с мощами святителя Тихона в Донском монастыре

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя Тихона, Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы.

7 апреля 2017 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, где находится рака с честным мощами святителя Тихона.

Его Святейшеству сослужили: епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского монастыря; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; игумен Григорий (Качалов), благочинный Донского монастыря; насельники обители в священном сане.

На молебне присутствовали: председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков.

Богослужебные песнопения исполнил хор Донского монастыря (регент П.В. Мунтян).

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам молебна с Первосвятительским словом:

«Ваше Преосвященство! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и днем кончины Святейшего Тихона, Патриарха Всероссийского, первого Патриарха в новейшее время, взошедшего на Первосвятительский престол после более чем двухсот лет, в течение которых был нарушен канонический строй Русской Православной Церкви и по воле светской власти Церковь была лишена законного и канонического Предстоятеля.

Избрание Святейшего Тихона состоялось в самое трудное время нашей отечественной истории, когда рухнула старая Русь, страна погрузилась в бездну гражданского противостояния и к власти пришли люди, поставившие своей целью уничтожение веры в нашем народе. С этой властью невозможно было установить какой-либо компромисс, потому что ее целью было именно полное уничтожение веры.

Почему же власти поставили перед собой столь нелепую цель? А потому что, когда уничтожается вера, уничтожается некая точка отсчета в сознании людей, некий критерий, некое мерило того, что есть хорошо, а что — плохо. Тогда мерилом и критерием становится то, что предлагают власть имущие, а это означает потерю людьми подлинной свободы.

В истории неоднократно бывало, что те, кто стремился к абсолютной власти, вместе с тем боролись с Церковью, потому что понимали: пока есть вера христианская в сердцах людей, их тяжело сбить с толку, и, показывая на белое, говорить — это черное, а на черное — это белое.

Святитель Тихон возглавил Церковь в самое тяжелое на протяжении всей тысячелетней истории русского Православия время. И мы знаем, что неимоверными усилиями ему удалось предотвратить полный разгром нашей Церкви. Затем его труды поддержал Святейший Сергий, вначале Местоблюститель Патриаршего престола, а потом и Патриарх Московский и всея Руси. И сегодня, вспоминая блаженную кончину Святейшего Тихона, мы воздаем Господу благодарность за его Первосвятительское служение, за подвиг его жизни, за мудрость, за духовную силу, за чистоту жизни, за правильность его слов, за любовь, которую он питал к людям. И день его памяти, совпавший с днем празднования Благовещения Пресвятой Богородицы, является для всех нас значительным днем, ибо мыслью мы восходим к духовному подвигу Первосвятителя, которого от нас отделяет лишь одно столетие.

Молитвами святителя Тихона да сохранит Господь землю Русскую от междоусобной брани, да сохранит Он умы и сердца людей наших от порабощения духом злобы и неверия, да укрепит всех нас в вере православной и в любви к своему Отечеству. Аминь».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси