В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил вечерню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Благовещенском соборе Московского Кремля.

7 апреля 2017 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день преставления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Его Святейшеству сослужили: епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Александр Дасаев, благочинный Воскресенского округа, настоятель храма Воскресения Христова в Сокольниках г. Москвы; протоиерей Андрей Милкин, руководитель Патриаршей службы протокола; протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель Патриаршего подворья храмов в Зарядье г. Москвы; протоиерей Андрей Марущак, клирик Храма Христа Спасителя г. Москвы; столичное духовенство.

На богослужении присутствовали губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаров.

Богослужебные песнопения исполнил хор Данилова ставропигиального монастыря (регент Г.Л. Сафонов).

На православном телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием произнес священник Вадим Купцов, клирик храма Живоначальной Троицы в г. Троицке (Ильинское благочиние викариатства Новых территорий г. Москвы).

После причастия Святейший Патриарх Кирилл совершил славление у иконы Благовещения Пресвятой Богородицы в местном ряду иконостаса.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

По традиции в праздник Благовещения после богослужения Святейший Владыка вместе с воспитанницами приюта для девочек Покровского ставропигиального женского монастыря и учащимися православной гимназии Покровского ставропигиального монастыря выпустил в небо голубей со ступеней Благовещенского собора.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси