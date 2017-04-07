Патриаршее поздравление епископу Подольскому Тихону с 50-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Подольского Тихона с тезоименитством и грядущим 50-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Подольского Тихона с тезоименитством и грядущим 50-летием со дня рождения.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Тихону, епископу Подольскому, викарию Патриарха Московского и всея Руси, управляющему Венско-Австрийской и Венгерской епархиями, настоятелю храма святителя Николая в Хамовниках

Ваше Преосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с днем тезоименитства, а также с грядущим 50-летним юбилеем.

Путь духовного восхождения Вы начали в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, где получили богословское образование, дали монашеские обеты, приняли священный сан и немало потрудились, в том числе и на педагогическом поприще. Дальнейшее Ваше служение проходило в Русской духовной миссии в Иерусалиме, начальником которой судил Вам быть Господь.

Ныне Вы совершаете архипастырское служение, стремясь со тщанием исполнять различные ответственные послушания, возлагаемые на Вас Священноначалием. Отрадно отметить, что, управляя Венско-Австрийской и Венгерской епархиями, имея попечение о Северо-Восточном викариатстве г. Москвы и настоятельствуя в храме святителя Николая в Хамовниках, Вы стараетесь неленостно трудиться во славу Божию и на благо Святой Церкви.

Во внимание к усердному служению и в связи с 50-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Молитвами святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, — Вашего небесного покровителя — да дарует Вам Господь крепость сил и Свою неоскудевающую помощь в дальнейшем архипастырском делании.

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ