Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла избранному Президенту Республики Сербии Александру Вучичу

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Александра Вучича с избранием на пост Президента Республики Сербии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Александра Вучича с избранием на пост Президента Республики Сербии.

Его Превосходительству господину Александру Вучичу, избранному Президенту Республики Сербии

Ваше Превосходительство, уважаемый господин Вучич!

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Сербии. Одержанная победа является свидетельством высокой степени доверия людей к Вам и предложенному Вами пути развития страны.

Убежден: многолетний опыт работы на различных государственных постах поможет Вам и на новом поприще служения. Выражаю надежду на то, что при Вашем личном участии добрые отношения между нашими братскими народами будут и впредь укрепляться, а в обществе будут сохраняться традиционные нравственные ценности. Важный вклад в это благое дело вносят Русская и Сербская Православные Церкви, соединяемые на протяжении веков узами любви Христовой.

Желаю Вам доброго здравия, помощи Божией и многих успехов в предстоящих ответственных трудах, а сербскому народу — мира и благополучия.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ