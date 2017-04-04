Святейший Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета
- 4 апреля
- 20:01
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла избранному Президенту Республики Сербии Александру Вучичу
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Александра Вучича с избранием на пост Президента Республики Сербии.
Его Превосходительству господину Александру Вучичу, избранному Президенту Республики Сербии
Ваше Превосходительство, уважаемый господин Вучич!
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Сербии. Одержанная победа является свидетельством высокой степени доверия людей к Вам и предложенному Вами пути развития страны.
Убежден: многолетний опыт работы на различных государственных постах поможет Вам и на новом поприще служения. Выражаю надежду на то, что при Вашем личном участии добрые отношения между нашими братскими народами будут и впредь укрепляться, а в обществе будут сохраняться традиционные нравственные ценности. Важный вклад в это благое дело вносят Русская и Сербская Православные Церкви, соединяемые на протяжении веков узами любви Христовой.
Желаю Вам доброго здравия, помощи Божией и многих успехов в предстоящих ответственных трудах, а сербскому народу — мира и благополучия.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 4 апреля 2017
- 4 апреля 2017
- 4 апреля 2017
- 4 апреля 2017
- 3 апреля 2017
- 3 апреля 2017
- 3 апреля 2017