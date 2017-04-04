Святейший Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета

4 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

4 апреля 2017 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Перед заседанием в нижней церкви в честь Преображения Господня Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию по погибшим в результате теракта в Санкт-Петербургском метрополитене.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Высшего Церковного Совета со вступительным словом.

Повестка дня включает следующие вопросы:

Об исполнении решений Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви и Архиерейского Собора (докладчики — ответственные лица согласно протоколам заседаний Высшего Церковного Совета);

Об общецерковном применении Положения о распределении выпускников образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности (докладчик митрополит Истринский Арсений);

О работе Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы (докладчик епископ Егорьевский Тихон);

В состав Высшего Церковного Совета под председательством Святейшего Патриарха входят:

К участию в заседании были приглашены: епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви; игумен Петр (Еремеев), ректор Российского православного университета; игумения Ксения (Чернега), руководитель Юридической службы Московской Патриархии; А.В. Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси