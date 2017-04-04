Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета 4 апреля 2017 года
- 4 апреля
- 14:03
- Распечатать
Святейший Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета
4 апреля 2017 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
Перед заседанием в нижней церкви в честь Преображения Господня Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию по погибшим в результате теракта в Санкт-Петербургском метрополитене.
Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Высшего Церковного Совета со вступительным словом.
Повестка дня включает следующие вопросы:
- Об исполнении решений Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви и Архиерейского Собора (докладчики — ответственные лица согласно протоколам заседаний Высшего Церковного Совета);
- Об общецерковном применении Положения о распределении выпускников образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности (докладчик митрополит Истринский Арсений);
- О работе Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы (докладчик епископ Егорьевский Тихон);
В состав Высшего Церковного Совета под председательством Святейшего Патриарха входят:
- управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий;
- председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион;
- председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент;
- первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений:
- председатель Синодального миссионерского отдела митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн;
- председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий;
- председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк;
- председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл;
- председатель Учебного комитета при Священном Синоде архиепископ Верейский Евгений;
- председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Сергиево-Посадский Феогност;
- руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий;
- председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх;
- председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Выборгский и Приозерский Игнатий;
- председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон;
- председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон;
- руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний;
- председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов;
- председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов;
- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.
К участию в заседании были приглашены: епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви; игумен Петр (Еремеев), ректор Российского православного университета; игумения Ксения (Чернега), руководитель Юридической службы Московской Патриархии; А.В. Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
- 4 апреля 2017
- 4 апреля 2017
- 4 апреля 2017
- 3 апреля 2017
- 3 апреля 2017
- 3 апреля 2017
- 2 апреля 2017