Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета 4 апреля 2017 года

4 апреля Святейший Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

4 апреля 2017 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Высшего Церковного Совета со вступительным словом.

Приветствую всех членов Высшего Церковного Совета.

Практически на каждом заседании мы рассматриваем вопросы образования; вот и сегодня ряд пунктов повестки дня будет связан с этой темой. Хотел бы поделиться с вами некоторыми своими мыслями в качестве вступления к нашей дискуссии.

До сих пор некоторые люди живут стереотипами советского времени, утверждая, что образование и просвещение находятся в конфликте с религией. Этот тезис получает сегодня новое звучание, новые акценты; его пытаются вписать в общественную повестку дня. Но ведь совершенно очевидно, что этот тезис ложный. Русская Православная Церковь считает, что результат работы образовательной системы — это всестороннее развитие человеческой личности. И ведь нас интересует не только количество часов школьной программы, посвященных религиозной культуре, как утверждают некоторые. Современный человек призван быть компетентным и в естественных, и в гуманитарных науках, и в вопросах религии, вне зависимости от своих религиозных взглядов. Пробелы в знаниях из любой области унижают достоинство человека, приводят его в состояние мракобесия. Человек, сотворенный по образу и подобию Божию, призван стремиться к знаниям об окружающем мире. А несведущий в религии человек может в наши дни стать жертвой вербовщиков экстремистского толка.

Знания о религии невозможно исключать из картины мира точно так же, как невозможно исключить из нее знания о математике и физике. И Церковь встречает понимание в этом вопросе как со стороны государства, так и со стороны десятков тысяч родителей, которые выбирают модуль православной культуры для изучения в школе. Важным достижением является создание диссертационного совета по теологии. Первая в нашей стране диссертация по теологии будет представлена к защите 1 июня этого года, и я хотел бы сказать, что это очень значительное событие в российском образовании.

В годовщину революции 1917 года как никогда важны исторические знания, позволяющие людям, особенно молодым, не наступать еще раз на грабли, на которые наступили наши отцы и деды, погубив страну. Ведь история хранит память об искренних революционерах, которые, выступая за справедливость, в результате были использованы силами зла и стали участниками массового братоубийства, потеряли человеческий облик и в большинстве своем сами сгинули в пучине беззаконий.

Нельзя отрицать воспитательную функцию образования. Образование — это процесс межличностного общения, который немыслим без этических норм. Этико-нравственный компонент должен быть базовым в данном взаимодействии. Слишком долго у нас в сфере образования наблюдался полный идейный вакуум. Но хорошо известно, что свято место пусто не бывает. Идейная пустота привела к тому, что на школу стали смотреть как на место формального предоставления определенных образовательных, услуг, а не место всестороннего развития личности. Это издержки коммерциализации системы образования, которая не может быть сектором рынка, — просто потому что человек не производственный модуль, которого надо научить десятку функций, а затем вставить в механизм национальной экономики.

Указанные проблемы актуализируют вопрос: какой должна быть ценностная среда в нашей школе? Как сделать ее пространством передачи нравственных максим, на которых веками зиждилась наша культура? Как должны сотрудничать Церковь, государство, общество для достижения этой цели?

Мы подошли к тому, чтобы начать новый этап церковно-государственного взаимодействия в вопросах образования. Необходимо объединить все здоровые силы нашего общества, желающие всестороннего развития системы образования, в том числе с учетом его ценностного измерения. Поэтому неслучайно уже не один год вопросы образования остаются главной темой работы Высшего Церковного Совета. Мы продолжим уделять особое внимание к этой теме, и на сегодняшнем заседании также состоится дискуссия о системе образования, которую мы выстраиваем, в том числе, внутри Русской Православной Церкви. Благодарю вас за внимание.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси