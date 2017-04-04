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- 4 апреля
- 10:00
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Патриаршее поздравление настоятелю храма св. вмц. Екатерины в Мурино протоиерею Николаю Тетерятникову с 70-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил настоятеля храма св. вмц. Екатерины в Мурино Ленинградской области протоиерея Николая Тетерятникова с 70-летием со дня рождения.
Его Высокопреподобию протоиерею Николаю Тетерятникову, настоятелю храма св. вмц. Екатерины в Мурино
Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 70-летием со дня рождения.
В непростые для Русской Православной Церкви годы Господь призвал Вас к священнослужению, и Вы, не колеблясь, откликнулись на этот зов. Пройдя школу послушания и духовного возрастания под руководством приснопамятного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Вы сподобились принять сан диакона, а затем и пресвитера.
На протяжении долгого времени приходское служение Вы сопрягали с разнообразными трудами в родной для Вас Ленинградской духовной академии: были и преподавателем, и старшим помощником инспектора, и экономом.
В год празднования 1000-летия Крещения Руси на Вас было возложено новое ответственное послушание: возрождать храм св. вмц. Екатерины в Мурино. С тех пор и доныне Вы как настоятель со тщанием и любовью заботитесь о благолепии этой церкви, имеете неустанное попечение о вверенной Вам пастве, уделяете должное внимание вопросам христианского просвещения и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Во внимание к усердным трудам и в связи с 70-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского II степени.
Желаю Вам крепости сил, бодрости духа, помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем пастырском служении.
Всещедрый Господь да хранит Вас в добром здравии на многая лета.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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