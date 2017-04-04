Патриаршее поздравление настоятелю храма св. вмц. Екатерины в Мурино протоиерею Николаю Тетерятникову с 70-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил настоятеля храма св. вмц. Екатерины в Мурино (Ленинградская обл.) протоиерея Николая Тетерятникова с 70-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил настоятеля храма св. вмц. Екатерины в Мурино Ленинградской области протоиерея Николая Тетерятникова с 70-летием со дня рождения.

Его Высокопреподобию протоиерею Николаю Тетерятникову, настоятелю храма св. вмц. Екатерины в Мурино

Ваше Высокопреподобие!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 70-летием со дня рождения.

В непростые для Русской Православной Церкви годы Господь призвал Вас к священнослужению, и Вы, не колеблясь, откликнулись на этот зов. Пройдя школу послушания и духовного возрастания под руководством приснопамятного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Вы сподобились принять сан диакона, а затем и пресвитера.

На протяжении долгого времени приходское служение Вы сопрягали с разнообразными трудами в родной для Вас Ленинградской духовной академии: были и преподавателем, и старшим помощником инспектора, и экономом.

В год празднования 1000-летия Крещения Руси на Вас было возложено новое ответственное послушание: возрождать храм св. вмц. Екатерины в Мурино. С тех пор и доныне Вы как настоятель со тщанием и любовью заботитесь о благолепии этой церкви, имеете неустанное попечение о вверенной Вам пастве, уделяете должное внимание вопросам христианского просвещения и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Во внимание к усердным трудам и в связи с 70-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского II степени.

Желаю Вам крепости сил, бодрости духа, помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем пастырском служении.

Всещедрый Господь да хранит Вас в добром здравии на многая лета.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ