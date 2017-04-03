Святейший Патриарх выразил соболезнование в связи с гибелью людей в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене
- 3 апреля
- 19:47
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Святейший Патриарх Кирилл совершит литию по жертвам взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене
4 апреля 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литию по жертвам взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене.
Заупокойное богослужение пройдет в Преображенской церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы.
Начало литии в 10.00. Вход свободный.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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