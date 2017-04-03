Святейший Патриарх Кирилл совершит литию по жертвам взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене

4 апреля Святейший Патриарх Кирилл совершит литию во всем жертвам взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене.
Святейший Патриарх Кирилл совершит литию по жертвам взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене

4 апреля 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литию по жертвам взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене.

Заупокойное богослужение пройдет в Преображенской церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы.

Начало литии в 10.00. Вход свободный.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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