Святейший Патриарх выразил соболезнование в связи с гибелью людей в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей 3 апреля в результате взрыва в метрополитене г. Санкт-Петербурга.

Святейший Патриарх Кирилл направил соболезнование губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию в связи с гибелью людей 3 апреля 2017 года в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене.

В своем послании Предстоятель Русской Православной Церкви выразил сочувствие родным и близким погибших.

«Содеянное дерзкое преступление не может иметь никакого оправдания. Русская Православная Церковь решительно осуждает агрессивные действия против мирных граждан и призывает общество противостоять любым проявлениям насилия», — отметил Святейший Патриарх.

Предстоятель возносит «молитвы Создателю всяческих Богу о скорейшем исцелении раненых и об упокоении душ новопреставленных рабов Его в селениях небесных, идеже вси праведнии пребывают».

По последним данным в результате взрыва погибли не менее 9 человек, несколько десятков пострадали. В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.

4 апреля перед началом заседания Высшего Церковного Совета Святейший Патриарх Кирилл совершит литию по погибшим.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси