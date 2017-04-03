Святейший Патриарх Кирилл совершит литию по жертвам взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене
- 3 апреля
- 18:47
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Святейший Патриарх выразил соболезнование в связи с гибелью людей в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене
Святейший Патриарх Кирилл направил соболезнование губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию в связи с гибелью людей 3 апреля 2017 года в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене.
В своем послании Предстоятель Русской Православной Церкви выразил сочувствие родным и близким погибших.
«Содеянное дерзкое преступление не может иметь никакого оправдания. Русская Православная Церковь решительно осуждает агрессивные действия против мирных граждан и призывает общество противостоять любым проявлениям насилия», — отметил Святейший Патриарх.
Предстоятель возносит «молитвы Создателю всяческих Богу о скорейшем исцелении раненых и об упокоении душ новопреставленных рабов Его в селениях небесных, идеже вси праведнии пребывают».
По последним данным в результате взрыва погибли не менее 9 человек, несколько десятков пострадали. В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.
4 апреля перед началом заседания Высшего Церковного Совета Святейший Патриарх Кирилл совершит литию по погибшим.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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