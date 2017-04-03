Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с гибелью людей в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей 3 апреля в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей 3 апреля в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Варсонофию, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому

Губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

Ваше Высокопреосвященство!

Уважаемый Георгий Сергеевич!

Острой болью в моем сердце отозвалось трагическое известие о взрыве, произошедшем сегодня в Санкт-Петербургском метрополитене.

Содеянное дерзкое преступление не может иметь никакого оправдания. Русская Православная Церковь решительно осуждает агрессивные действия против мирных граждан и призывает общество противостоять любым проявлениям насилия.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Призываю духовенство Санкт-Петербурга оказать всю необходимую духовную помощь и поддержку тем, кого коснулась эта беда.

Скорбя сегодня о почивших, срастворим нашу печаль сердечной молитвой, укрепимся словами Господа нашего Иисуса Христа: «Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

Да ниспошлет Вседержитель Свою обильную помощь спасателям, медицинским работникам, сотрудникам правоохранительных органов и всем тем, кто прилагает усилия для преодоления последствий катастрофы. Возношу молитвы Создателю всяческих Богу о скорейшем исцелении раненых и об упокоении душ новопреставленных рабов Его в селениях небесных, «идеже вси праведнии пребывают».

С глубокими соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ