В Неделю 5-ю Великого поста Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдкове в Москве

2 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, преподобной Марии Египетской, Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма святого праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдкове г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме.

2 апреля 2017 года, в Неделю 5-ю Великого поста, преподобной Марии Египетской, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святого праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдкове (район Кунцево г. Москвы, Георгиевское благочиние Западного викариатства) и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Его Святейшеству сослужили: епископ Воскресенский Савва, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Егорьевский Тихон, управляющий Западным викариатством г. Москвы, наместник Сретенского ставропигиального монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Георгий Студенов, благочинный Михайловского округа, настоятель храма Архистратига Михаила в Тропареве г. Москвы; протоиерей Серафим Недосекин, благочинный Георгиевского округа, настоятель Георгиевского храма-памятника на Поклонной горе г. Москвы; протоиерей Андрей Смирнов, настоятель храма святого праведного Иоанна Русского г. Москвы; столичное духовенство.

На богослужении присутствовали: депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; первый заместитель префекта Западного административного округа г. Москвы В.В. Клименко; глава управы Кунцево г. Москвы Д.О. Чистяков; заместитель председателя правления ОАО «Новатэк» В.А. Басков; строители и благотворители храма.

Богослужебные песнопения исполнил хор храма святого праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдкове (регент А.С. Меркушев).

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

На малом входе во внимание к трудам по строительству храма праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдкове г. Москвы Святейший Патриарх Кирилл удостоил настоятеля означенного храма протоиерея Андрея Смирнова права ношения креста с украшениями.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан иерея диакона Евгения Красникова, клирика храма Преображения Господня в с. Юдино Московской области (скит московского подворья Пюхтицкого Успенского ставропигиального монастыря).

Проповедь перед причастием произнес священник Илия Воронцов, клирик храма Архангела Михаила в Летово г. Москвы.

По окончании Литургии настоятель храма протоиерей Андрей Смирнов от лица духовенства и прихожан приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству панагию с изображением Владимирской иконы Божией Матери и икону святого праведного Иоанна Русского.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В дар храму Святейший Владыка передал икону преподобного Сергия Радонежского, а также икону святого праведного Иоанна Русского, преподнесенную ему настоятелем. «Пусть этот образ пребывает здесь, напоминая нам о сегодняшнем дне, о нашей общей молитве, о великом торжестве православной Москвы», ― сказал Предстоятель Русской Церкви.

Святейший Патриарх огласил указ о награждении председателя правления ОАО «Новатэк» Л.В. Михельсона орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени ― во внимание к помощи в строительстве храма праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдкове г. Москвы (награда будет вручена позже).

Затем Предстоятель Русской Церкви вручил ряд церковных наград.

Депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. Ресин был удостоен юбилейной медали святого равноапостольного князя Владимира.

Во внимание к помощи в строительстве храма праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдкове г. Москвы заместитель председателя правления ОАО «Новатэк» В.А. Басков был награжден орденом преподобного Серафима Саровского III степени.

Заместитель председателя комитета Мосгосстройнадзора А.Н. Кравчук был награжден орденом преподобного Серафима Саровского III степени; начальник отдела советника мэра Москвы В.И. Ресина М.В. Саженов ― Патриаршим знаком храмостроителя.

Храм святого праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдкове, расположенный в Западном административном округе столицы, возведен в рамках Программы строительства православных храмов в Москве. Чин освящения закладного камня был совершен 7 июля 2013 года. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла храм был включен в первую очередь Программы строительства храмов.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси