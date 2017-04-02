Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту РФ В.В. Путину с Днем единения народов России и Беларуси
- 2 апреля
- 19:00
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Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной Евгения Евтушенко
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Е.А. Евтушенко.
Родным и близким Е.А. Евтушенко
Выражаю глубокое соболезнование в связи с кончиной Евгения Александровича Евтушенко. Почивший прожил яркую, насыщенную жизнь, которая была неразрывно связана с литературным творчеством. Благодаря дарованным Богом талантам, усердию и трудолюбию он стал одним из самых известных поэтов второй половины XX — начала XXI века.
Творческое становление Евгения Александровича пришлось на годы «оттепели». Множество наших соотечественников и зарубежных читателей воспринимали его стихи и прозу не только как проявление самобытного дарования, но и знак грядущего обновления нашего Отечества.
Вечная ему память.
С соболезнованиями
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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