Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту РФ В.В. Путину с Днем единения народов России и Беларуси
- 2 апреля
- 15:00
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси.
Его Превосходительству Александру Григорьевичу Лукашенко, Президенту Республики Беларусь
Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Александр Григорьевич!
Примите сердечные поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси.
Этот праздник напоминает нам о совместном пути, пройденном братскими народами, о единстве истории и духовного опыта, радостях и печалях, одержанных победах и пережитых испытаниях.
Солидарность и способность к совместным трудам, явленные на протяжении столетий нашими отцами и дедами, сделали возможным созидание общего культурного и духовного пространства, скрепленного узами дружбы.
Отрадно, что и ныне государственные власти Беларуси и России стремятся сохранять добрые отношения между двумя странами и поддерживать интеграционные процессы. Особо хотел бы отметить непреходящее значение для упрочения духовной общности двух народов, в большинстве исповедующих православную веру, их принадлежности к единой Русской Православной Церкви.
Предстательством святого и великого князя Владимира, крестителя Руси, и святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славянских, да сохранит Господь всех нас от всякого зла и дарует щедрые и богатые милости нашим народам, дабы они и впредь беспрепятственно продолжали совместные труды ради славного и достойного будущего своих стран.
С глубоким уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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