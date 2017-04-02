Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси.

Его Превосходительству Александру Григорьевичу Лукашенко, Президенту Республики Беларусь

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Александр Григорьевич!

Примите сердечные поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси.

Этот праздник напоминает нам о совместном пути, пройденном братскими народами, о единстве истории и духовного опыта, радостях и печалях, одержанных победах и пережитых испытаниях.

Солидарность и способность к совместным трудам, явленные на протяжении столетий нашими отцами и дедами, сделали возможным созидание общего культурного и духовного пространства, скрепленного узами дружбы.

Отрадно, что и ныне государственные власти Беларуси и России стремятся сохранять добрые отношения между двумя странами и поддерживать интеграционные процессы. Особо хотел бы отметить непреходящее значение для упрочения духовной общности двух народов, в большинстве исповедующих православную веру, их принадлежности к единой Русской Православной Церкви.

Предстательством святого и великого князя Владимира, крестителя Руси, и святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славянских, да сохранит Господь всех нас от всякого зла и дарует щедрые и богатые милости нашим народам, дабы они и впредь беспрепятственно продолжали совместные труды ради славного и достойного будущего своих стран.

С глубоким уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ