Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
- 2 апреля
- 15:20
- Распечатать
Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту РФ В.В. Путину с Днем единения народов России и Беларуси
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Российской Федерации В.В. Путина с Днем единения народов России и Беларуси.
Его Превосходительству Владимиру Владимировичу Путину, Президенту Российской Федерации
Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас и всех наших соотечественников с Днем единения народов России и Беларуси.
Многовековая история, богатые духовные и культурные традиции, общие духовно-нравственные ценности связывают наши братские народы, живущие сегодня в разных государствах, но составляющие единое пространство исторической Руси. Отрадно свидетельствовать, что в настоящее время российско-белорусское сотрудничество развивается и основывается на принципах взаимного уважения.
Господь собрал под омофором Русской Православной Церкви многие народы. Как любящая мать, Она с одинаковым вниманием и усердием заботится о нравственном возрастании каждого из Своих чад, возносит сугубые молитвы о сохранении благословенного мира, согласия и духовного единства.
Выражаю надежду на то, что совместными усилиями государственных и общественных деятелей, а также всех неравнодушных людей отношения между народами России и Беларуси будут динамично развиваться, являя пример истинного братства, дружбы и добрососедства.
С глубоким уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 2 апреля 2017
- 31 марта 2017
- 31 марта 2017
- 31 марта 2017
- 29 марта 2017
- 29 марта 2017
- 28 марта 2017