Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту РФ В.В. Путину с Днем единения народов России и Беларуси

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Российской Федерации В.В. Путина с Днем единения народов России и Беларуси.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Российской Федерации В.В. Путина с Днем единения народов России и Беларуси.

Его Превосходительству Владимиру Владимировичу Путину, Президенту Российской Федерации

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас и всех наших соотечественников с Днем единения народов России и Беларуси.

Многовековая история, богатые духовные и культурные традиции, общие духовно-нравственные ценности связывают наши братские народы, живущие сегодня в разных государствах, но составляющие единое пространство исторической Руси. Отрадно свидетельствовать, что в настоящее время российско-белорусское сотрудничество развивается и основывается на принципах взаимного уважения.

Господь собрал под омофором Русской Православной Церкви многие народы. Как любящая мать, Она с одинаковым вниманием и усердием заботится о нравственном возрастании каждого из Своих чад, возносит сугубые молитвы о сохранении благословенного мира, согласия и духовного единства.

Выражаю надежду на то, что совместными усилиями государственных и общественных деятелей, а также всех неравнодушных людей отношения между народами России и Беларуси будут динамично развиваться, являя пример истинного братства, дружбы и добрососедства.

С глубоким уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ