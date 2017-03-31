Состоялось общее собрание членов Совета попечителей Храма Христа Спасителя

31 марта под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и мэра Москвы С.С. Собянина состоялось общее собрание членов Совета попечителей кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.

31 марта 2017 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялось общее собрание членов региональной общественной организации содействия развитию комплекса Храма Христа Спасителя «Совет попечителей Храма Христа Спасителя», которое возглавили сопредседатели Совета Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин.

Перед началом собрания в Красном зале Храма Христа Спасителя состоялось заседание президиума Совета попечителей, на котором был рассмотрен вопрос об изменениях в составе Совета.

В работе собрания приняли участие:

министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев;

заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко;

депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин;

руководитель Департамента финансов г. Москвы Е.Ю. Зяббарова;

руководитель Департамента экономической политики и развития г. Москвы В.В. Ефимов;

руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков;

руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы В.В. Черников;

руководитель Департамента городского имущества г. Москвы М.Ф. Гаман;

руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы П.А. Ливинский;

председатель Контрольно-счетной палаты г. Москвы В.А. Двуреченских;

руководитель Департамента строительства г. Москвы А.Ю. Бочкарев;

префект Центрального административного округа г. Москвы В.В. Говердовский;

генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» О.М. Бударгин;

исполнительный директор Фонда Храма Христа Спасителя С.Г. Семененко и другие.

От Русской Православной Церкви участвовали:

Открывая собрание, Святейший Патриарх Кирилл представил повестку дня, в которую вошли пункты: об избрании сопредседателей, президиума и ответственного секретаря Совета попечителей Храма Христа Спасителя; об избрании членов и назначении сопредседателей Попечительского совета Фонда Храма Христа Спасителя; об избрании членов, назначении председателя и секретаря Ревзионной комиссии Фонда Храма Христа Спасителя; отчет исполнительного директора Фонда Храма Христа Спасителя; назначение исполнительного директора Фонда Храма Христа Спасителя.

Предстоятель Русской Православной Церкви сообщил о состоявшемся перед собранием заседании президиума Совета попечителей и огласил изменения в составе Совета.

В.И. Ресин сообщил, что в соответствии с Уставом Совета попечителей, необходимо избрать на новый срок сопредседателей организации. Вопрос был вынесен на голосование, сопредседателями на новый срок были избраны Святейший Патриарх Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин.

Также на новый срок был избран президиум Совета в следующем составе:

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;

мэр г. Москвы С.С. Собянин;

полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов;

заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко;

депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин;

руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков;

первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений;

председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк;

руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий;

председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.

Ответственным секретарем Совета попечителей избран В.И. Сучков.

Затем был утвержден состав Попечительского совета Фонда Храма Христа Спасителя. Сопредседателями Попечительского совета назначены митрополит Истринский Арсений и В.И. Сучков.

Исполнительный директор Фонда Храма Христа С.Г. Семененко выступил с отчетом о работе Фонда.

На должность исполнительного директора Фонда Храма Христа Спасителя на новый срок был назначен С.Г. Семененко.

В завершение заседания Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Храм Христа Спасителя стал действительно очень важной достопримечательностью нашего Первопрестольного града и центром духовной жизни всей Русской Православной Церкви. Поэтому, конечно, на нас лежит большая ответственность за поддержание храма всеми теми силами и возможностями, которые находятся в нашем распоряжении. Особенно хотел бы еще раз поблагодарить Вас, Сергей Семенович, за Ваше постоянное внимание к нуждам храма и за поддержку, которая осуществляется городом Москвой».

В ответном слове С.С. Собянин отметил, что храм является центром не только духовной, но и общественно-культурной жизни. «Развивается и поддерживается в надлежащем состоянии как сам храм, так и общественное пространство вокруг него», — заявил столичный градоначальник, сообщив, что в этом году запланированы большие работы по реконструкции общественного пространства вокруг храма, в том числе на улице Волхонке. «Такие серьезные работы не проводились на этой улице уже более 50 лет, и это, конечно, значительно изменит окружающую среду, сделает храм более доступным и привлекательным», ― пояснил С.С. Собянин.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси