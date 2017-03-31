Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы

31 марта, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста — праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице перед чтимой иконой Божией Матери «Умиление» в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.

31 марта 2017 года, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста — праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице перед чтимым образом Божией Матери «Умиление» в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.

Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери «Умиление», келейная икона преподобного Серафима Саровского, в течение года хранится в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке. По традиции в канун Субботы Акафиста икона приносится Предстоятелем Русской Православной Церкви в Богоявленский собор. После торжественной встречи святыня устанавливается в соборе для молитвенного поклонения.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Воскресенский Савва, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора; духовенство г. Москвы.

За богослужением молился почетный настоятель Богоявленского собора протопресвитер Матфей Стаднюк.

Богослужебные песнопения исполнили правый и левый хоры Богоявленского собора (регенты А.К. Майоров и Е.Ю. Логинова).

По окончании богослужения священнослужители и многочисленные верующие поклонились чтимой иконе Божией Матери.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси