Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла Блаженнейшему Патриарху Александрийскому и всей Африки Феодору II в связи с кончиной его матери
- 31 марта
- 21:24
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Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы
31 марта 2017 года, накануне субботы 5-й седмицы Великого поста — праздника Похвалы Божией Матери (Субботы Акафиста), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице перед чтимым образом Божией Матери «Умиление» в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.
Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери «Умиление», келейная икона преподобного Серафима Саровского, в течение года хранится в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке. По традиции в канун Субботы Акафиста икона приносится Предстоятелем Русской Православной Церкви в Богоявленский собор. После торжественной встречи святыня устанавливается в соборе для молитвенного поклонения.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Воскресенский Савва, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора; духовенство г. Москвы.
За богослужением молился почетный настоятель Богоявленского собора протопресвитер Матфей Стаднюк.
Богослужебные песнопения исполнили правый и левый хоры Богоявленского собора (регенты А.К. Майоров и Е.Ю. Логинова).
По окончании богослужения священнослужители и многочисленные верующие поклонились чтимой иконе Божией Матери.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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