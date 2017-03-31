Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла Блаженнейшему Патриарху Александрийскому и всей Африки Феодору II в связи с кончиной его матери

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Блаженнейшему Патриарху Александрийскому и всей Африки Феодору II послание, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной его матери.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Блаженнейшему Патриарху Александрийскому и всей Африки Феодору II послание, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной его матери.

Его Блаженству Блаженнейшему Феодору II, Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки

Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!

Получив известие о кончине Вашей матери, приношу Вам искренние соболезнования в связи с постигшей Вас утратой.

Воскресение и Жизнь (Ин. 11:25), Господь наш Иисус Христос да упокоит душу новопреставленной рабы Своей Клеопатры в обителях небесных и да укрепит душевные и телесные силы Вашего Блаженства, даруя утешение в это непростое для Вас время.

Вечная память почившей.

С братской во Христе любовью

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ