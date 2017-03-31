Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Храме Христа Спасителя
- 31 марта
- 19:57
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Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла Блаженнейшему Патриарху Александрийскому и всей Африки Феодору II в связи с кончиной его матери
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Блаженнейшему Патриарху Александрийскому и всей Африки Феодору II послание, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной его матери.
Его Блаженству Блаженнейшему Феодору II, Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки
Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!
Получив известие о кончине Вашей матери, приношу Вам искренние соболезнования в связи с постигшей Вас утратой.
Воскресение и Жизнь (Ин. 11:25), Господь наш Иисус Христос да упокоит душу новопреставленной рабы Своей Клеопатры в обителях небесных и да укрепит душевные и телесные силы Вашего Блаженства, даруя утешение в это непростое для Вас время.
Вечная память почившей.
С братской во Христе любовью
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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