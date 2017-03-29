Приветствие Святейшего Патриарха Кирилла участникам Международного арктического форума
- 29 марта
- 21:24
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Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Храме Христа Спасителя
Вечером 29 марта 2017 года, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.
Его Святейшеству сослужили ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев и клирики собора.
Богослужебные песнопения исполнили Патриарший хор Храма Христа Спасителя под управлением И.Б. Толкачева и молодежный хор Храма Христа Спасителя под управлением С.Н. Соколовской.
На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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