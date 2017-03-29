Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Храме Христа Спасителя

Вечером 29 марта, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Вечером 29 марта 2017 года, в канун четверга 5-й седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской («Мариино стояние») в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Его Святейшеству сослужили ключарь Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев и клирики собора.

Богослужебные песнопения исполнили Патриарший хор Храма Христа Спасителя под управлением И.Б. Толкачева и молодежный хор Храма Христа Спасителя под управлением С.Н. Соколовской.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси