Приветствие Святейшего Патриарха Кирилла участникам Международного арктического форума

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам Международного арктического форума.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам Международного арктического форума.

Уважаемые организаторы, участники и гости Международного арктического форума!

Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне для участия в работе Международного арктического форума.

Части Русского Севера именовались в прошлом Северной Фиваидой. Само же название Фиваида, имевшее отношение в древности к местам распространения монашества, стало нарицательным как символ духовного подвига людей, побеждавших суровые условия пустыни силой веры и молитвы. Одними из первых в эти места пришли православные иноки, создававшие монастыри и скиты и способствовавшие тем самым освоению Русского Севера.

Русская Православная Церковь продолжает нести свое ответственное служение в пределах Крайнего Севера. Отрадно в связи с этим отметить активную работу вновь созданных епархий: Североморской (Мурманская область), Котласской, Нарьян-Марской и Плесецкой (Архангельская область), Салехардской (Ямало-Ненецкий автономный округ), Ханты-Мансийской и Югорской (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), Енисейской, Канской, Норильской епархий, входящих в состав Красноярской митрополии.

Особо хотел бы сказать о подвижнической деятельности священнослужителей и мирян, трудящихся в самых северных населенных пунктах нашего Отечества: поселках Тикси и Хатанге (Якутская епархия), городе Певеке, селах святого Лаврентия и Провидения (Анадырская и Чукотская епархия), на острове Беренга (Камчатская епархия) и др.

Огромные ресурсы, исключительная важность Северного морского пути и арктических морей, уникальная первозданная природа, которую необходимо хранить и беречь, — все это Арктика, наглядно свидетельствующая о великом творческом замысле Создателя.

Отрадно отметить, что настоящий Форум собрал людей неравнодушных к творению Божию, к тем сокровищам и красоте, которыми так богат Русский Север. Приветствуя всех вас, хотел бы напомнить о библейской заповеди, данной человеку еще на заре истории: возделывать и хранить землю, которой он обладает (Быт. 2:15).

Господь да благословит Ваши труды, направленные к достижению стольважной и актуальной не только для стран арктического региона, но и всего человечества цели.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ