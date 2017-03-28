Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Республики Южная Осетия Л.Х. Тибилову с 65-летием со дня рождения
- 28 марта
- 16:41
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Святейший Патриарх Кирилл встретился с руководителем Россотрудничества Л.Н. Глебовой
28 марта 2017 года в Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Л.Н. Глебовой.
Во встрече участвовали руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий и руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний.
В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы взаимодействия Русской Православной Церкви с Россотрудничеством.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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