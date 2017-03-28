Святейший Патриарх Кирилл встретился с руководителем Россотрудничества Л.Н. Глебовой

28 марта в Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Л.Н. Глебовой.