Патриаршее поздравление архиепископу Александровскому Евстафию с 35-летием иерейской хиротонии
- 28 марта
- 16:33
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Республики Южная Осетия Л.Х. Тибилову с 65-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Южная Осетия Л.Х. Тибилова с 65-летием со дня рождения.
Его Превосходительству Леониду Харитоновичу Тибилову, Президенту Республики Южная Осетия
Ваше Превосходительство, уважаемый Леонид Харитонович!
Примите сердечные поздравления с 65-летием.
За годы трудов на различных ответственных должностях Вы стяжали ценный управленческий опыт, который ныне помогает Вам в руководстве Республикой.
Высоко ценю Ваше внимание к нуждам православных верующих Южной Осетии. Надеюсь на дальнейшее возрождение религиозной жизни осетинского народа, засвидетельствовавшего свою верность Православию на протяжении многовековой истории.
Желаю Вам доброго здравия, крепости душевной и помощи Божией в трудах на благо сограждан.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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