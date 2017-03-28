Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Республики Южная Осетия Л.Х. Тибилову с 65-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Южная Осетия Л.Х. Тибилова с 65-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Южная Осетия Л.Х. Тибилова с 65-летием со дня рождения.

Его Превосходительству Леониду Харитоновичу Тибилову, Президенту Республики Южная Осетия

Ваше Превосходительство, уважаемый Леонид Харитонович!

Примите сердечные поздравления с 65-летием.

За годы трудов на различных ответственных должностях Вы стяжали ценный управленческий опыт, который ныне помогает Вам в руководстве Республикой.

Высоко ценю Ваше внимание к нуждам православных верующих Южной Осетии. Надеюсь на дальнейшее возрождение религиозной жизни осетинского народа, засвидетельствовавшего свою верность Православию на протяжении многовековой истории.

Желаю Вам доброго здравия, крепости душевной и помощи Божией в трудах на благо сограждан.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ