Правящий архиерей Бишкекской епархии принял участие в торжествах, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений Киргизии и России
- 27 марта
- 10:00
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Патриаршее поздравление архиепископу Александровскому Евстафию с 35-летием иерейской хиротонии
Святейший Патриарх Кирилл поздравил архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия с 35-летием иерейской хиротонии.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Евстафию, архиепископу Александровскому и Юрьев-Польскому
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 35-летием иерейской хиротонии.
В молодости посвятив себя служению Господу, Вы сподобились принести монашеские обеты и приняли диаконский и пресвитерский сан. Подвизаясь на Ярославской земле, Вы исполняли ответственные послушания строителя и духовника Толгской обители, а затем наместника Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове Великом.
Призрев на Ваше усердие и ревность о славе Божией, Вседержитель удостоил Вас стать преемником апостолов. Долгие годы Вы совершали архипастырские труды на Читинской кафедре, заботились о духовно-нравственном возрастании врученной Вашим попечениям паствы, об утверждении высоких евангельских идеалов в жизни забайкальцев. Ныне Вы несете служение в Александровской и Юрьев-Польской епархии, свидетельствуя ближним и дальним о Распятом и Воскресшем Спасителе.
Молитвенно желаю Вам крепкого здравия, душевного мира и помощи Божией в дальнейшем архипастырском делении.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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