Патриаршее поздравление архиепископу Александровскому Евстафию с 35-летием иерейской хиротонии

Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия с 35-летием иерейской хиротонии.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия с 35-летием иерейской хиротонии.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Евстафию, архиепископу Александровскому и Юрьев-Польскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с 35-летием иерейской хиротонии.

В молодости посвятив себя служению Господу, Вы сподобились принести монашеские обеты и приняли диаконский и пресвитерский сан. Подвизаясь на Ярославской земле, Вы исполняли ответственные послушания строителя и духовника Толгской обители, а затем наместника Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове Великом.

Призрев на Ваше усердие и ревность о славе Божией, Вседержитель удостоил Вас стать преемником апостолов. Долгие годы Вы совершали архипастырские труды на Читинской кафедре, заботились о духовно-нравственном возрастании врученной Вашим попечениям паствы, об утверждении высоких евангельских идеалов в жизни забайкальцев. Ныне Вы несете служение в Александровской и Юрьев-Польской епархии, свидетельствуя ближним и дальним о Распятом и Воскресшем Спасителе.

Молитвенно желаю Вам крепкого здравия, душевного мира и помощи Божией в дальнейшем архипастырском делении.

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

