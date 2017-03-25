Правящий архиерей Бишкекской епархии принял участие в торжествах, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений Киргизии и России

В Бишкеке состоялись мероприятия, посвященные 25-летию установления дипломатических отношений России и Киргизии, в которых принял участие епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил.

В Бишкеке состоялись мероприятия, посвященные 25-летию установления дипломатических отношений России и Киргизии.

23 марта 2017 года в здании Национальной библиотеки им. Алыкула Осмонова в столице Киргизии состоялось открытие выставки «Кыргызстан — Россия: грани сотрудничества. К 25-летию установления дипломатических отношений». В открытии выставки, организаторами которой выступили Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики (КР) и Посольства Российской Федерации, принял участие епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил.

Гостями выставки, на которой представлены документы, фотографии, книги и статьи о связях России и Киргизии, стали представители Аппарата Президента и Правительства КР, депутаты Жогорку Кенеша (Парламента) страны, представители посольств, международных организаций, культурных и научных учреждений, творческая интеллигенция.

24 марта епископ Даниил принял участие в работе IX ежегодной конференции российских соотечественников в Кыргызской Республике. Конференция «Кыргызстан и Россия: неразрывная связь», посвященная 25-летию установления дипломатических отношений двух стран, состоялась в конференц-зале гостиницы «Достук». В ее открытии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Кыргызской Республике Андрей Крутько, официальные представители Аппарата Президента и Правительства КР, парламентарии, представители организаций соотечественников и казачьих организаций, общественных объединений.

В приветственном слове к участникам конференции владыка Даниил поблагодарил предыдущих докладчиков, внесших конструктивные предложения по развитию и поддержке исторически сложившихся добрососедских взаимоотношений между двумя странами.

В своем слове епископ Даниил уведомил собравшихся о планирующемся в 2017 году посещении Киргизии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По словам епископа Даниила, одним из центральных событий визита, как ожидается, станет освящение Предстоятелем Русской Православной Церкви престола реконструированного Свято-Воскресенского кафедрального собора. Кратко рассказав об истории приобретения храма православными верующими в годы Великой Отечественной войны и его дальнейшей перестройке, владыка Даниил выразил благодарность Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву, при поддержке которого были выделены значительные финансовые средства для проведения необходимых строительных и реставрационных работ.

Владыка поблагодарил присутствующих в зале соотечественников и представителей казачьих организаций, оказавших значительное содействие при проведении работ по восстановлению кафедрального храма.

По материалам сайта Бишкекской епархии

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