Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной митрополита Нифонта (Солодухи)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию послание, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Нифонта (Солодухи).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Предстоятелю Украинской Православной Церкви в связи с кончиной митрополита Нифонта (Солодухи).

Его Блаженству Блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины

Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Владыка!

Со скорбью воспринял известие о кончине Преосвященного Нифонта, бывшего митрополита Волынского и Луцкого. Выражаю искренние соболезнования Вам, епископату, клиру и пастве епархии, родным и близким почившего.

Владыка Нифонт немало потрудился во славу Божию и на благо Святой Церкви. Сорок лет назад после окончания Московских духовных школ он, будучи молодым иеромонахом, решением Священноначалия был направлен на родную Волынь, где совершал пастырское служение.

В 1990 году Господь призвал архимандрита Нифонта к новым еще большим трудам: во Владимирском соборе Киева состоялась его епископская хиротония. Два года Владыка был правящим архиереем Хмельницкой епархии, а затем переведен на Волынскую кафедру. Он с усердием занимался возрождением церковной жизни во вверенном ему уделе, проявлял заботу о клире и пастве, вносил свой вклад в утверждение канонического Православия на Украине, стремился быть «делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15).

Ныне вы провожаете в путь всея земли ревностного служителя Алтаря Господня. Вместе со всеми вами молюсь об упокоении его души в селениях небесных.

Вечная память новопреставленному митрополиту Нифонту.

С любовью во Христе

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ