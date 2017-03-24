Святейший Патриарх Кирилл назначил директора московской православной Больницы имени святителя Алексия
- 24 марта
- 21:25
- Распечатать
Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной митрополита Нифонта (Солодухи)
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Предстоятелю Украинской Православной Церкви в связи с кончиной митрополита Нифонта (Солодухи).
Его Блаженству Блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины
Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Владыка!
Со скорбью воспринял известие о кончине Преосвященного Нифонта, бывшего митрополита Волынского и Луцкого. Выражаю искренние соболезнования Вам, епископату, клиру и пастве епархии, родным и близким почившего.
Владыка Нифонт немало потрудился во славу Божию и на благо Святой Церкви. Сорок лет назад после окончания Московских духовных школ он, будучи молодым иеромонахом, решением Священноначалия был направлен на родную Волынь, где совершал пастырское служение.
В 1990 году Господь призвал архимандрита Нифонта к новым еще большим трудам: во Владимирском соборе Киева состоялась его епископская хиротония. Два года Владыка был правящим архиереем Хмельницкой епархии, а затем переведен на Волынскую кафедру. Он с усердием занимался возрождением церковной жизни во вверенном ему уделе, проявлял заботу о клире и пастве, вносил свой вклад в утверждение канонического Православия на Украине, стремился быть «делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15).
Ныне вы провожаете в путь всея земли ревностного служителя Алтаря Господня. Вместе со всеми вами молюсь об упокоении его души в селениях небесных.
Вечная память новопреставленному митрополиту Нифонту.
С любовью во Христе
+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 23 марта 2017
- 21 марта 2017
- 19 марта 2017
- 19 марта 2017
- 18 марта 2017
- 17 марта 2017
- 17 марта 2017