Святейший Патриарх Кирилл назначил директора московской православной Больницы имени святителя Алексия

Центральная клиническая больница святителя Алексия ― многопрофильное лечебное учреждение Русской Православной Церкви на 250 мест. Ежегодно врачи принимают около 20 тысяч пациентов, стационарную медицинскую помощь получают более 5 тысяч человек.

22 марта 2017 года на общем собрании сотрудников Центральной клинической больницы святителя Алексия в Москве епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, заместитель председателя Попечительского совета больницы, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, ознакомил собравшихся с решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об официальном назначении главного врача Алексея Юрьевича Зарова директором больницы.

Алексей Заров трудится в больнице с 2009 года. С марта текущего года по решению Попечительского совета больницы он будет совмещать обязанности директора и главного врача больницы. Председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон сердечно поздравил Алексея Зарова с назначением и пожелал ему помощи Божией в дальнейших трудах на благо всех страждущих.

«Алексей Юрьевич и раньше занимался управлением больницей, но с этого момента он официально будет выполнять обязанности директора и главного врача в одном лице», ― сказал епископ Пантелеимон.

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А.Ю. Заров родился в Москве 27 октября 1977 года. Имеет медицинский стаж ― более 20 лет. В 2000 году с отличием окончил лечебный факультет Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, в 2002-м ― клиническую ординатуру ЦИТО им. Н.Н. Приорова. В 2010 г окончил МГМСУ им. А.И. Евдокимова по специальности экономика и управление на предприятии здравоохранения. С 1996 года работал в отделении реанимации и интенсивной терапии московской Городской клинической больницы № 1, в Клинической больнице № 123 ФМБА России. В больнице святителя Алексия работает с 2009 года. Свою работу в больнице совмещает с научно-педагогической деятельностью в МГМУ им И.М. Сеченова. В 2016 году назначен главным врачом АНО ЦКБ святителя Алексия.

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Центральная клиническая больница святителя Алексия митрополита Московского ведет свою историю с начала XX века: она была построена в 1902 году на средства купцов-меценатов Медведниковых. Больничный комплекс включал в себя лечебные отделения, богадельню, корпус для проживания сотрудников, хозяйственные постройки, часовню и два храма. На открытии больницы присутствовали генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна.

В 1918 году больница была преобразована в туберкулезную, а с 1922 года стала клинической. Вскоре ей было присвоено название, которое она сохраняла почти 30 лет, ― 5-я Советская клиническая больница. С началом Великой Отечественной войны уже с первых дней на территории больницы был развернут эвакуационный госпиталь № 5018. После войны 5-я Советская больница была переименована в 5-ю градскую.

26 мая 1992 года 5-я Градская клиническая больница была преобразована в Центральную клиническую больницу святителя Алексия, митрополита Московского, Московской Патриархии.

Сегодня Центральная клиническая больница святителя Алексия ― многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение Русской Православной Церкви на 250 мест. Ежегодно врачи принимают около 20 тысяч пациентов, стационарную медицинскую помощь получают более 5 тысяч человек.

Больница святителя Алексия является учебной и научной базой РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Здесь также проходят практику выпускницы Свято-Димитриевского училища сестер милосердия. В больнице работают 9 докторов и 19 кандидатов медицинских наук, 9 профессоров и 7 доцентов, 120 врачей и медсестер имеют высшую и первую квалификационные категории.

В больнице лечатся не только москвичи, но и люди из других регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Многие пациенты поступают в больницу по скорой помощи. Для всех больных обследование и лечение проводится бесплатно.

В состав клиники входят следующие многопрофильные отделения: хирургическое, терапевтическое, неврологическое, физиотерапевтическое, функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгенодиагностики с кабинетом МРТ и восстановительного лечения, консультационно-диагностический центр, патронажная служба. Отделение паллиативной медицинской помощи начало работу осенью 2016 года. Также при больнице работает выездная служба паллиативной медицинской помощи. В праздник Рождества Христова в 2017 году паллиативное отделение посетил Святейший Патриарх Кирилл и поздравил пациентов больницы с этим великим праздником.

Диакония.ru/Патриархия.ru