Патриаршее поздравление архиепископу Сумскому Евлогию с 50-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия с 50-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия с 50-летием со дня рождения.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Евлогию, архиепископу Сумскому и Ахтырскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с 50-летним юбилеем со дня рождения.

В молодые годы, вознамерившись посвятить свою жизнь служению Церкви Христовой, Вы получили духовное образование, принесли Господу монашеские обеты и сподобились священства святого (1 Пет. 2:5).

Промыслом Вседержителя Вы были хиротонисаны во епископа, дабы быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2:15) и благовествовать слово Божие ближним и дальним.

Отрадно, что управляя Сумской епархией, Вы заботитесь о развитии приходской жизни и социального служения, имеете попечение о храмостроительстве и евангельском просвещении подрастающего поколения.

Во внимание к Вашим трудам и в связи с 50-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени.

Желаю Вам крепости сил и щедрой помощи Божией, дабы непреткновенно течение поста совершити, веру нераздельну соблюсти и неосужденно достигнуты поклонитися и святому Воскресению (заамвонная молитва Литургии Преждеосвященных Даров).

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ