Патриаршее слово в Неделю Крестопоклонную после Литургии в храме святителя Иова, Патриарха Московского, в российской столице
- 21 марта
- 10:00
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Патриаршее поздравление архиепископу Сумскому Евлогию с 50-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия с 50-летием со дня рождения.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Евлогию, архиепископу Сумскому и Ахтырскому
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летним юбилеем со дня рождения.
В молодые годы, вознамерившись посвятить свою жизнь служению Церкви Христовой, Вы получили духовное образование, принесли Господу монашеские обеты и сподобились священства святого (1 Пет. 2:5).
Промыслом Вседержителя Вы были хиротонисаны во епископа, дабы быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2:15) и благовествовать слово Божие ближним и дальним.
Отрадно, что управляя Сумской епархией, Вы заботитесь о развитии приходской жизни и социального служения, имеете попечение о храмостроительстве и евангельском просвещении подрастающего поколения.
Во внимание к Вашим трудам и в связи с 50-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени.
Желаю Вам крепости сил и щедрой помощи Божией, дабы непреткновенно течение поста совершити, веру нераздельну соблюсти и неосужденно достигнуты поклонитися и святому Воскресению (заамвонная молитва Литургии Преждеосвященных Даров).
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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