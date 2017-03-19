В Крестопоклонную Неделю Предстоятель Русской Церкви освятил храм в честь святителя Иова, Патриарха Московского, в российской столице

19 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения московского храма святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Патриаршего подворья Старицкого Успенского монастыря и Божественную литургию в новоосвященном храме.

19 марта 2017 года, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения новопостроенного московского храма святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Патриаршего подворья Старицкого Успенского монастыря, и Божественную литургию в новоосвященном храме.

В Старицком монастыре принял монашество и закончил свой земной путь святитель Иов, первый Патриарх Московский и всея Руси. В 2012 году Фонд возрождения Старицкого монастыря под руководством В.Б. Христенко выступил с инициативой обеспечить полную финансовую поддержку в строительстве храма в честь святителя Иова в рамках Программы строительства православных храмов в г. Москве. Новый храмовый комплекс, который включает храм на 300 прихожан и дом причта, возведен по адресу: Можайское шоссе, владение 54. Этот храм ― первый в мире в честь святителя Иова ― имеет статус Патриаршего подворья Старицкого Успенского монастыря в Первопрестольном граде.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Егорьевский Тихон, наместник Сретенского ставропигиального монастыря, управляющий Западным викариатством г. Москвы; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Серафим Недосекин, благочинный Георгиевского округа, настоятель Георгиевского храма-памятника на Поклонной горе г. Москвы; протоиерей Георгий Студенов, благочинный Михайловского округа, настоятель храма Архистратига Михаила в Тропареве г. Москвы; священник Александр Нарушев, настоятель храма святителя Иова; столичное духовенство.

На богослужении присутствовали: министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров; председатель Счетной палаты РФ Т.А. Голикова; президент Делового совета Евразийского экономического союза, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Успенского монастыря В.Б. Христенко; депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; префект Западного административного округа г. Москвы А.О. Александров; генеральный директор ОАО «Соллерс» В.А. Швецов; президент ПАО «Корпорация «Иркут», генеральный директор — генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» О.Ф. Демченко; президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» А.Л. Рахманов; председатель Совета директоров ПАО «Фармстандарт» В.В. Харитонин; члены Фонда возрождения Старицкого Успенского монастыря; строители и благотворители новопостроенного храма.

Богослужебные песнопения исполнил хор Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Илию Шелаева, клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве г. Москвы, в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес священник Кирилл Слепян, клирик храма Живоначальной Троицы в г. Троицке (Троицкий административный округ Москвы).

По завершении Божественной литургии было совершено славление и поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню.

От лица духовенства и прихожан настоятель храма священник Александр Нарушев приветствовал Предстоятеля Русской Церкви и преподнес Его Святейшеству Патриаршие куколь и мантию, на оплечьях которой вышиты святители Московские Алексий, Иов, Ермоген и Тихон.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Во внимание к помощи в строительстве храма святителя Иова, Патриарха Московского, Святейший Владыка вручил высокие церковные награды, которых были удостоены:

председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Успенского монастыря В.Б. Христенко ― ордена преподобного Сергия Радонежского I степени;

председатель Счетной палаты РФ Т.А. Голикова ― ордена преподобной Евфросинии Московской I степени;

настоятель храма святителя Иова иерей Александр Нарушев ― ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров ― ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени;

генеральный директор ОАО «Соллерс» В.А. Швецов ― ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени;

президент корпорации «Иркут» О.Ф. Демченко ― ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» А.Л. Рахманов ― ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

председатель Совета директоров ПАО «Фармстандарт» В.В. Харитонин ― ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону Спасителя.

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Храм свт. Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Патриаршего подворья Успенского Старицкого монастыря (Георгиевское благочиние Западного викариатства г. Москвы)

Храмовый комплекс состоит из основного храма в честь святителя Иова, временного храма святителей Московских и дома причта. Храм рассчитан на 300 прихожан, однопредельный, однокупольный с шатровой крышей. Подвальное помещение храма используется под крестильню и для занятий воскресной школы.

Инициатором возведения храма в честь свт. Иова выступил Фонд возрождения Старицкого монастыря под руководством В.Б. Христенко.

Сразу после определения места под строительство храма и прохождения обсуждения с жителями района ответственным за строительство и начало богослужебной жизни на месте будущего храма был назначен священник Александр Нарушев, позже утвержденный указом Святейшего Патриарха в должности настоятеля.

Храм возводился по Программе строительства православных храмов в Москве. Заказчиком строительства выступило Финансово-хозяйственное управление Московского Патриархата, главным подрядчиком ― ГУП УРиРУО, субподрядчиком ― фирма БалтСтрой. Главный архитектор храма ― А.Н. Оболенский. Храм спроектирован ГУП «Моспроект-2».

Закладной камень в основание строящегося храма 28 ноября 2012 года освятил управляющий Западным викариатством епископ Бронницкий Игнатий (в настоящее время ― правящий архиерей Выборгской епархии). В тот же день малым чином был освящен храм в честь святителей Московских, воздвигнутый рядом со стройплощадкой на средства Фонда и обустроенный на пожертвования прихожан ― жителей района.

27 декабря 2014 года епископ Игнатий совершил чин малого освящения и первую Божественную литургию в храме святителя Иова.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси