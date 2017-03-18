В канун Крестопоклонной Недели Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Храме Христа Спасителя

18 марта, в канун Недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение с чином выноса Честного и Животворящего Креста Господня.

18 марта 2017 года, в канун Недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение с чином выноса Честного и Животворящего Креста Господня.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Подольский Тихон; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство кафедрального храма.

Богослужебные песнопения исполнили Патриарший хор Храма Христа Спасителя под управлением И.Б. Толкачева и молодежный хор Храма Христа Спасителя под управлением С.Н. Соколовской.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

После великого славословия Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин выноса Креста.

Завтра, 19 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх Кирилл совершит чин великого освящения Патриаршего подворья Успенского Старицкого монастыря — столичного храма святителя Иова, Патриарха Московского, и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси