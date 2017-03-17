Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание Президиума Общества русской словесности

17 марта в Патриарших палатах Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось очередное заседание Президиума Общества русской словесности.

17 марта 2017 года в Патриарших палатах Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Президиума Общества русской словесности.

Общество, созданное в марте 2016-го, за год существования уже провело ряд мероприятий и проделало значительную работу. Целью состоявшегося заседания стало подведение промежуточных итогов.

Состав Президиума был избран на I Съезде Общества русской словесности. Участие в заседании приняли:

Л.А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петербургского государственного университета;

епископ Егорьевский Тихон, наместник Сретенского ставропигиального мужского монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре;

О.Ю. Васильева, министр образования и науки РФ;

А.Д. Беглов, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе;

М.В. Бабич, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе;

Г.С. Полтавченко, губернатор г. Санкт-Петербурга;

С.В. Аксенов, глава Республики Крым;

З.Ф. Драгункина, председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре;

В.А. Никонов, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию, председатель правления Фонда «Русский мир»;

О.П. Ткач, член комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности;

Л.Н. Глебова, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству;

С.С. Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

В.А. Садовничий, ректор Московского государственного университета им М.В. Ломоносова;

Н.М. Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета;

В.Р. Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;

П.С. Зенькович, статс-секретарь ― заместитель министра образования и науки РФ;

Н.И. Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии;

Е.А. Ямпольская, главный редактор газеты «Культура»;

А.В. Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и другие.

Святейший Патриарх Кирилл, являющийся председателем Общества русской словесности, обратился к участникам заседания с приветственным словом.

Затем слово взяла президент Российской академии образования, заместитель председателя Общества русской словесности Л.А. Вербицкая, рассказавшая о Концепции языковой политики Российской Федерации. Решение о создании данной концепции содержалось в резолюции Съезда Общества: «Съезд постановляет: под патронатом Общества русской словесности провести экспертизу состояния нормативно-правового обеспечения языковой политики и начать разработку концепции государственной языковой политики Российской Федерации; провести широкое научное и общественное обсуждение перечня произведений русской литературы, обязательных для изучения в средней школе». Л.А. Вербицкая сообщила о проделанной в этом направлении работе и очертила круг задач на текущий год.

Другой важной темой заседания стало обсуждение проекта «Пушкинский союз», старт которому был дан в конце 2016 года. О перспективах развития и плане ближайших мероприятий рассказал епископ Егорьевский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре и секретарь Общества русской словесности.

С докладом о работе Общества российской словесности выступила министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева.

Далее состоялось обсуждение доклада О.Ю. Васильевой. В нем приняли участие Святейший Патриарх Кирилл, Л.А. Вербицкая, А.Д. Беглов, епископ Егорьевский Тихон, В.Р. Легойда и др.

Подводя итоги дискуссии, Святейший Патриарх Кирилл предложил издавать под эгидой Общества русской словесности учебники по русскому языку и литературе. Предстоятель Русской Православной Церкви также отметил необходимость подготовки предложений по усовершенствованию той части российского законодательства, которая регулирует учебный процесс и школьное образование. Святейший Владыка отметил, что подготовка педагогических кадров ― это очень важный вопрос, требующий детальной проработки.

Отдельным содержательным блоком стали отчеты глав восьми рабочих групп Общества, сформированных вскоре после учредительного Съезда. Эти объединения занимаются предметной работой по основным направлениям деятельности Общества: от нормативно-правового регулирования языковой политики до продвижения русского языка за рубежом, от проблем филологического образования в средней школе до их координации в высшей. С отчетами выступили:

С.А. Нуждина, консультант Управления Президента РФ по общественным проектам, рабочая группа № 1 «По совершенствованию нормативно-правового регулирования языковой политики в Российской Федерации»;

С.И. Богданов, и.о. ректора Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, рабочая группа № 2 «По разработке механизмов независимой экспертной оценки учебников, учебно-методических комплексов, словарей»;

Е.И. Казакова, заведующая кафедрой непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента, заместитель руководителя Центра русского языка и славистики РАО, рабочая группа № 3 «По координации и экспертизе инициатив в сфере содержания школьного филологического образования»;

Т.Г. Галактионова, профессор СПБГУ, ведущий научный сотрудник РАО, рабочая группа № 4 «По развитию программ поддержки чтения»;

Ю.А. Панова, учитель русского языка и литературы ГБОУ «Школа № 1231 им. В.Д. Поленова», рабочая группа № 5 «О деятельности Общества русской словесности по разработке критериев и порядка комплектования библиотек образовательных организаций»;

Т.В. Кортава, заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся естественных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, рабочая группа № 6 «По разработке проекта концепции подготовки учителя-словесника, его профессиональной аттестации и курса «Русская словесность» для педагогов дополнительного образования»;

Е.А. Хамраева, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Московского педагогического государственного университета, рабочая группа № 7 «О деятельности Общества русской словесности по экспертизе и внедрению полилингвальной модели филологического образования»;

Л.Н. Глебова, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, рабочая группа № 8 «По подготовке предложений по продвижению русского языка и культуры за рубежом».

Святейший Патриарх Кирилл внес предложения по координации деятельности рабочих групп.

От лица членов Президиума Л.А. Вербицкая преподнесла Его Святейшеству подарочное издание «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина.

В завершение заседания выступил вице-президент Российской академии образования Ю.П. Зинченко, который рассказал о региональных отделениях Общества. Известие о создании Общества русской словесности вызвало живой отклик среди региональных властей и частных лиц, в том числе за рубежом; было получено множество заявок на открытие местных отделений. Ю.П. Зинченко предоставил отчет об уже созданных объединениях и выразил надежду, что отделения Общества русской словесности появятся в каждом российском регионе.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси