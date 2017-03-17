Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии день памяти св. блгв. кн. Даниила Московского в Даниловом ставропигиальном монастыре

17 марта, в пятницу третьей седмицы Великого поста, день памяти святого благоверного князя Даниила Московского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Даниловом ставропигиальном монастыре г. Москвы. По завершении Литургии Предстоятель обратился к верующим с Первосвятительским словом.

17 марта 2017 года, в пятницу третьей седмицы Великого поста, день памяти святого благоверного князя Даниила Московского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Даниловом ставропигиальном монастыре г. Москвы. По завершении Литургии Предстоятель обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Алексий, наместник сей святой обители! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с праздником — днем памяти святого благоверного князя Даниила Московского, основателя сей святой обители, князя, прославившегося многими добродетелями.

Когда историки оценивают деятельность того или иного государственного деятеля, полководца, исторической личности, то в оценке такой деятельности используют некие критерии, которые невозможно применить к святому Даниилу. Он не был выдающимся полководцем, он не завоевывал земли, не расширял свое княжество, не противоборствовал татарам. А что же он сделал? И почему в его честь мы сегодня собрались в сей святой обители? Как и в каком случае можно оценить результаты жизни выдающегося государственного деятеля, не прилагая к нему те критерии, которые обычно используют исследователи? Только тогда это возможно, когда духовное значение правителя, государя, его духовное наследие в истории нашего народа превышает все другие его достижения, в том числе как государственного деятеля.

Что же совершил святой Даниил, что мы прославляем его как преподобного и благоверного князя? А совершил он очень многое: он осуществил духовный идеал христианства в той области и в таких условиях, в каких этот идеал осуществить почти невозможно. Действительно, в его время на просторах Руси, оккупированной Ордой, вспыхивают постоянно междоусобные брани. Русские князья, сознавая, что у них нет сил освободиться от татаро-монгольского нашествия, начинают друг за счет друга завоевывать пространства жизненные и обогащать свою казну. И кровные братья — почти все находились в родстве — вступают в кромешную тьму кровавых междоусобных браней. Значительным становится тот князь, который больше отобрал земли у соседей, у кого богаче казна, у кого более сильное воинство. Но чаще всего эти князья с подобострастием относились к своему верховному правителю, к хану и, нередко опираясь на силу хана, боролись со своими братьями, преумножая свою местную власть и богатство.

Святой Даниил отказался от такого образа жизни и от таких действий. Он никогда первым ни на кого не нападал, и даже когда на него нападали, делал все для того, чтобы примириться. С точки зрения тогдашних средневековых нравов он совершал невероятные шаги самоуничижения. Но именно эти шаги и привели к тому, что, будучи князем, он стал святым.

Но святость это не синоним слабости, и прекрасным примером тому является отец святого благоверного князя Даниила — святой благоверный и великий князь Александр Невский. Он тоже был человеком любвеобильным, добрым, мягким, но когда нужно было — он обнажал меч и защищал свой народ. То же самое произошло и в жизни святого князя Даниила. Когда Рязанский князь, желая расширить свои владения за счет Москвы, решил захватить Московское княжество, святой благоверный князь Даниил обнажил свой меч и защитил Москву, да так, что наголову был разбит завоеватель. А что дальше? Обычно победитель въезжал в столицу завоевателя, пленял людей, опустошал казну и присоединял земли. Святой князь Даниил ничего этого не сделал, и Рязанское княжество, потеряв возможность нападать на Московское, мирно продолжало свое бытие.

Жизнь святого Даниила являет нам удивительный пример того, как святость может реализовываться на любом уровне человеческой жизни, на любых должностях, при любой власти или безвластии. Святым может стать каждый человек — и правитель, и военачальник, и простой солдат, и светский человек, будь то ученый, представитель власти, учитель в школе, нянечка в больнице или сторож на кладбище — любой человек может стать святым. И никакие внешние обстоятельства не могут ему помешать, если он сам себе не мешает. А святость — это есть осуществление Божиего закона в своей жизни. Это не отказ от преодоления неправды, человеческой злобы, агрессии, это не синоним слабости. Это выражение огромной внутренней духовной силы, которая помогает достигать в том числе успеха в земной жизни, потому что перед святым человеком не только открываются сердца людей, но и многие двери, закрытые для людей злых.

Пусть пример святого благоверного и преподобного князя Даниила всех нас вразумит, а его молитвы укрепят нас в нашем христианском делании и помогут в оставшиеся дни до святой Пасхи с пользой для души и тела своего провести дни Святой Четыредесятницы. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси