В день памяти св. блгв. кн. Даниила Московского Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Даниловом ставропигиальном монастыре

17 марта, в пятницу третьей седмицы Великого поста, день памяти святого благоверного князя Даниила Московского, Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Даниловом ставропигиальном монастыре г. Москвы.

17 марта 2017 года, в пятницу третьей седмицы Великого поста, день памяти святого благоверного князя Даниила Московского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Даниловом ставропигиальном монастыре г. Москвы.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Егорьевский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского ставропигиального монастыря; епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; схиархимандрит Илий (Ноздрин); архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Данилова монастыря; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС МП; насельники Данилова монастыря в священном сане; духовенство г. Москвы.

На богослужении присутствовали председатель Комитета по международным делам ГД ФС РФ Л.Э. Слуцкий, временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области И.В. Васильев, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы В.И. Сучков.

Богослужебные песнопения исполнил хор Данилова монастыря (регент Г.Л. Сафонов).

На малом входе во внимание к усердному служению Святой Церкви Святейший Патриарх Кирилл удостоил ряд насельников Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы богослужебно-иерархических наград.

Права ношения наперсного креста были удостоены:

иеромонах Иларион (Леднев);

иеромонах Киприан (Сафонов);

иеромонах Феогност (Ткачев);

иеромонах Лука (Филатов).

Права ношения набедренника был удостоен иеромонах Гавриил (Лабунский).

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил монаха Илариона (Карандеева), насельника Сретенского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, в сан иеродиакона.

Проповедь перед причастием произнес игумен Иона (Займовский), насельник Данилова монастыря.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление у ковчега с частицей честных мощей святого благоверного князя Даниила.

От лица насельников Данилова монастыря наместник обители архимандрит Алексий (Поликарпов) приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству портрет митрополита Платона (Левшина), который составил и опубликовал в 1791 году житие святого благоверного князя Даниила и службу ему.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом.

В память о богослужении в дар обители Святейший Патриарх Кирилл передал картину XIX века, изображающую Христа в терновом венце.

Во внимание к многолетним пастырским трудам и в связи с 85-летием со дня рождения Святейший Владыка наградил схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника братии Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь, орденом преподобного Серафима Саровского I степени.

Во внимание к помощи Южному викариатству г. Москвы и в связи с 55-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл вручил временно исполняющему обязанности губернатора Кировской области И.В. Васильеву орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

По окончании богослужения Святейший Владыка разделил братскую трапезу с насельниками Данилова монастыря.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси