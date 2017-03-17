Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла губернатору Сахалинской области О.Н. Кожемяко с днем рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил губернатора Сахалинской области О.Н. Кожемяко с 55-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил губернатора Сахалинской области О.Н. Кожемяко с 55-летием со дня рождения.

Губернатору Сахалинской области О.Н. Кожемяко

Уважаемый Олег Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с 55-летием.

Совершая служение губернатора на Сахалинской земле, Вы стремитесь являть пример профессионализма и ответственного отношения к порученному делу, чем снискали признание жителей региона и доверие руководства страны.

Выражаю надежду на продолжение доброго взаимодействия, сложившегося между администрацией Сахалинской области и Южно-Сахалинской епархией, которое, уверен, будет и впредь способствовать воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, а также созиданию мира и гражданского согласия в обществе.

Желаю Вам телесной крепости, душевных сил и успехов в трудах на благо Отечества.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ