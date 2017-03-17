Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном
- 17 марта
- 10:00
- Распечатать
Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла губернатору Сахалинской области О.Н. Кожемяко с днем рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил губернатора Сахалинской области О.Н. Кожемяко с 55-летием со дня рождения.
Губернатору Сахалинской области О.Н. Кожемяко
Уважаемый Олег Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием.
Совершая служение губернатора на Сахалинской земле, Вы стремитесь являть пример профессионализма и ответственного отношения к порученному делу, чем снискали признание жителей региона и доверие руководства страны.
Выражаю надежду на продолжение доброго взаимодействия, сложившегося между администрацией Сахалинской области и Южно-Сахалинской епархией, которое, уверен, будет и впредь способствовать воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, а также созиданию мира и гражданского согласия в обществе.
Желаю Вам телесной крепости, душевных сил и успехов в трудах на благо Отечества.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 16 марта 2017
- 16 марта 2017
- 15 марта 2017
- 15 марта 2017
- 15 марта 2017
- 14 марта 2017
- 14 марта 2017