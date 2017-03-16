Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном

16 марта в Патриаршей резиденции в Переделкино состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Республики Молдова Игорем Николаевичем Додоном.

16 марта 2017 года в Патриаршей резиденции в Переделкино состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Республики Молдова Игорем Николаевичем Додоном.

На встрече присутствовали: представители Русской Православной Церкви — председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда и его заместитель В.В. Кипшидзе; со стороны Республики Молдова — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Молдова в России Думитру Брагиш, председатель фракции Партии социалистов в Парламенте Республики Молдова, председатель межпарламентской группы дружбы Зинаида Гречаная, депутат Парламента Республики Молдова, член комиссии по внешней политике Андрей Негуца, советник Президента по политическим вопросам, пресс-секретарь Ион Чебан.

Приветствуя И.Н. Додона, Святейший Патриарх Кирилл поздравил его с избранием на пост Президента Республики Молдовы, которое состоялось в ноябре 2016 года.

«Хотел бы еще раз сердечно поздравить Вас, Игорь Николаевич: волеизъявлением народа Молдовы Вы стали во главе государства, — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви. — Может быть, основная причина этой победы — это Ваша принципиальная позиция по отстаиванию национальных интересов своей страны и интересов народа, простых людей Молдовы. Люди поверили Вам, и Вы сегодня возглавляете братскую Молдову».

«Знаю, что Вы являетесь человеком православным, открыто декларируете свое отношение к Церкви, к нравственным христианским принципам. Все это вселяет надежду на Ваш успех в служении народу Молдовы, служении государству», — отметил Святейший Владыка.

Предстоятель Русской Церкви выразил убеждение в том, что в сложные исторические периоды, а сегодня Европа вновь переживает непростой период, политические деятели, «которые стоят на принципиальных позициях, поддержанных тысячелетней традицией, на позициях, которые вошли в генетическую память и сознание народа, имеют несомненно очень большой шанс на успех». «Хотел бы от всего сердца пожелать Вам этого успеха в осуществлении того высокого мандата, который вручил Вам народ Молдовы», — заявил Святейший Патриарх.

«Вы с большим вниманием относитесь к нуждам Православной Церкви Молдовы. Более 90% граждан Молдовы принадлежат Православной Церкви, это самый высокий уровень религиозности на постсоветском пространстве», — констатировал Предстоятель.

По словам Его Святейшества, этот факт является очень важным. «В опоре на такое мироощущение, мировоззрение людей можно выстраивать значимые политические и социальные программы. Поэтому хотел бы, выражая еще раз свое удовлетворение связи с Вашим избранием, пожелать Вам помощи Божией, крепости сил в Вашем служении родной для Вас стране», — добавил Святейший Патриарх.

И.Н. Додон, поблагодарив Святейшего Владыку за пожелания и поздравления, выразил уверенность в том, что в текущем году в российско-молдавских отношениях «начался новый этап по возвращению стратегического партнерства».

«Вы знаете мою позицию: я считаю, что без православной веры, без наших традиций у Молдовы нет будущего. Молдова нуждается в партнерстве с Россией, Молдова безусловно нуждается в сохранении и укреплении нашей Православной Церкви. Да, мы проходим сейчас очень непростой период, но с верой, я уверен, мы через все это пройдем», — заявил глава государства.

«После встречи, которая у меня была в начале этого года с Президентом Российской Федерации, произошло очень много положительных изменений в наших двусторонних отношениях, — сообщил Президент Молдовы. — Это чувствуют, безусловно, и наши граждане, простые жители: есть конкретные решения по миграционным вопросам. Это чувствуют наши экономические агенты, потому что есть конкретные решения по экспорту наших товаров. Всё это вселяет надежду, что в ближайшее время мы выйдем из этого непростого периода».

Президент также поблагодарил Предстоятеля Русской Церкви за внимание к развитию православной жизни в Молдове. «Поверьте, Вас любят в нашей стране, очень внимательно следят за Вашими передачами, за всеми Вашими словами», — заверил И.Н. Додон.

«Вас с любовью ждут и очень надеются, что в ближайшее время Вы найдете возможность приехать в нашу страну, — сказал глава государства. — Ждут на обоих берегах Днестра».

«Уже 25 лет прошло со времени трагических событий в Приднестровье», — напомнил Президент. «Несколько недель назад я вышел с предложением создать платформу для национального примирения», — сообщил И.Н. Додон.

«Уверен, что единая Православная Церковь и вера могут быть одним из основных факторов, которые поспособствуют объединению нашей страны», — подчеркнул Президент Молдовы.

Святейший Патриарх Кирилл, приветствуя инициативу Президента Молдовы, отметил, что Православие в этой стране — главная основа народного единства.

«Замечательно, что и по одну, и по другую сторону Днестра одна и та же Церковь Московского Патриархата — Молдавская Православная Церковь. Это является очень важным фактором, консолидирующим общество, консолидирующим народ. Дай Бог, чтобы нашлись такие политические схемы, которые бы удовлетворили чаяния и одной, и другой части нашей молдавской паствы», — заключил Предстоятель Русской Церкви.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси