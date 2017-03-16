Патриаршее поздравление епископу Каракасскому Иоанну с 60-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Каракасского и Южно-Американского Иоанна с 60-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Каракасского и Южно-Американского Иоанна с 60-летием со дня рождения.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Иоанну, епископу Каракасскому и Южно-Американскому

Ваше Преосвященство!

Примите сердечные поздравления с 60-летием со дня рождения, а также с 30-й годовщиной служения в священном сане.

Еще будучи молодым человеком, Вы избрали путь иночества и поступили в Свято-Троицкую обитель в Джорданвилле. Здесь Вы принесли монашеские обеты, а затем приняли диаконский и пресвитерский сан.

Пастыреначальник Господь, видя Вашу твердую веру и упование на Его премудрый Промысл, призвал Вас к епископскому служению, дабы Вы, приняв жребий апостольства, проповедовали «слово Божие с дерзновением» (Деян. 4:31).

Ныне, являясь архиереем Южно-Американской епархии, Вы стараетесь прилагать немало сил для просвещения современников светом Евангельской истины и свидетельства ближним и дальним о красоте и истинности Православия.

Во внимание к Вашим усердным трудам и в связи с отмечаемыми Вами датами полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского III степени.

Молитвенно желаю Вам крепости душевной и телесной, бодрости духа и благодатной помощи Вседержителя в дальнейшем архипастырском делании.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ