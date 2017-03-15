Священник Александр Волков: «Святейший Патриарх Кирилл выступает за сотрудничество Церкви с музейным сообществом»

Руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков заявил, что после посещения выставки «Державная заступница России» в музее-заповеднике «Коломенское» Святейший Патриарх Кирилл отметил высокий уровень взаимодействия Церкви с этой музейной администрацией и полагает, что на подобных примерах следует выстраивать диалог между Церковью и музейным сообществом.

«Святейший Патриарх Кирилл выступает за сотрудничество Церкви с музейным сообществом, — заявил руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков. — Сегодня во время осмотра выставки «Державная заступница России. К 100-летию отречения императора Николая II и обретения в Коломенском иконы "Богоматерь Державная"» он высоко оценил усилия руководства музея «Коломенское» по организации выставки и в целом отметил высокий уровень взаимодействия Церкви с этой музейной администрацией».

«Патриарх Кирилл полагает, что на таких примерах должен строиться диалог между Церковью и музейным сообществом в России, когда сочетание научной, исследовательской работы, которую осуществляет музей, его экскурсионной деятельности вместе с реальной духовной жизнью христианской общины могут принести существенную пользу обществу», — добавил отец Александр.

Вместе с тем, по его словам, Святейший Патриарх Кирилл «с огорчением отметил, что в настоящее время существуют политически ангажированные силы, которые стремятся использовать возникающие в сфере этого сотрудничества вопросы и трудности для того, чтобы пытаться воздействовать на политическую ситуацию в стране».

«Предстоятель Русской Православной Церкви призывает опасаться такого рода политических схем, при которых возникает опасность повторения тех трагических ошибок прошлого, о которых мы вспоминаем в этом году. По мысли Патриарха, мы все сегодня нуждаемся в примирении, интерпретация истории больше не должна разделять современных людей», — заключил руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

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